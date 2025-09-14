ETV Bharat / state

झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 15 से 17 सितंबर तक मौसम रहेगा खराब!

रांची: मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम अपडेट में झारखंड के अलग-अलग जिलों में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है. संबंधित जिलों में रहने वाले लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

मौसम केंद्र रांची के अनुसार उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. पश्चिमी हवाओं में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने एक ट्रफ और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में दिखाई देगा. इस कारण 15 से 17 सितंबर के बीच लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है.

मौसम केंद्र रांची ने भारी बारिश वाले जिलों के लिए तिथिवार येलो अलर्ट जारी किया है. संबंधित जिले की जनता से अनुरोध किया है कि वह खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और आवश्यक सावधानी बरतें. क्योंकि भारी बारिश के समय वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है.

भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

15 सितंबर 2025- झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी और रामगढ़ में कहीं-कहीं पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है. इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

16 सितंबर 2025- राज्य के देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ जिला में कहीं-कहीं भारी वर्षा की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.