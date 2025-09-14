झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 15 से 17 सितंबर तक मौसम रहेगा खराब!
आगामी दिनों में झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गयी है.
रांची: मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम अपडेट में झारखंड के अलग-अलग जिलों में 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है. संबंधित जिलों में रहने वाले लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
मौसम केंद्र रांची के अनुसार उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है. पश्चिमी हवाओं में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने एक ट्रफ और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में दिखाई देगा. इस कारण 15 से 17 सितंबर के बीच लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है.
मौसम केंद्र रांची ने भारी बारिश वाले जिलों के लिए तिथिवार येलो अलर्ट जारी किया है. संबंधित जिले की जनता से अनुरोध किया है कि वह खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और आवश्यक सावधानी बरतें. क्योंकि भारी बारिश के समय वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है.
इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
15 सितंबर 2025- झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, धनबाद, खूंटी और रामगढ़ में कहीं-कहीं पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है. इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
16 सितंबर 2025- राज्य के देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ जिला में कहीं-कहीं भारी वर्षा की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
17 सितंबर 2025- राज्य के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, गढ़वा और चतरा में कहीं-कहीं पर भारी बारिश की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
येलो अलर्ट वाले जिला के लोग बरतें विशेष सावधानी
मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट की चेतावनी वाले क्षेत्र के लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. जिसमें निचले इलाकों में नहीं जानें, वज्रपात की संभावना को देखते हुए खराब मौसम में सुरक्षित स्थान पर रहने और मौसम संबंधी जानकारी संचार माध्यमों से लेते रहने की सलाह दी है.
झारखंड में सामान्य से 18% अधिक हुई है मानसूनी बारिश
झारखंड में हुई मानसूनी बारिश को लेकर ताजा अपडेट में मौसम केंद्र रांची ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. जिसमें राज्य में 01 जून 2025 से 14 सितंबर 2025 तक सामान्य होने वाली वर्षापात 913.4 मिली मीटर की जगह 1079.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षा पास से 18% अधिक है.
पाकुड़ जिला को छोड़कर राज्य के सभी 23 जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई है. वहीं मौसम केंद्र रांची के अनुसार इस महीने यानी 01 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक सामान्य वर्षापात 114.6 मिली मीटर की जगह मात्र 68.5 मिली मीटर बारिश हुई है जो सामान्य से 40% कम है.
