देहरादून: उत्तराखंड में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. जिस कारण ज्यादातर इलाकों मे बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. इधर, उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जिसके तहत अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने के आसार हैं.

दरअसल, मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चंपावत नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

बाकी जिलों में भी बादल छाए रहने और तेज बारिश का दौर होने का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. इतना ही नहीं केदारनाथ की ऊंचाई चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी भी हो गई है. जिससे केदारपुरी में अभी से ठंड का एहसास होने लगा है. हालांकि, आने वाले दिनों मौसम साफ होने पर तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है.

"आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. उत्तराखंड में अब बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने लगी है और मौसम का मिजाज थोड़ा हल्का हो गया है. हालांकि, गुरुवार से अगले 4 दिन उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं."- डॉ. चंद्र सिंह तोमर, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून

देहरादून जिले में कई सड़कें बंद: बता दें कि इस बार मानसून में बारिश के कारण देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है. इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 707A त्यूनी-चकराता-रोटाखड्ड मोटर मार्ग दो जगहों पर बंद है. राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास किया जा रहे हैं. सड़कें बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

देहरादून जिले में सड़कों की स्थिति (फोटो सोर्स- District Emergency Operation Centre)

इसी तरह चकराता-लाखामंडल मोटर मार्ग एनएच 18 बरसात के कारण बंद है. राज्य मार्ग के जल्द ही खुलने की संभावना जताई जा रही है. इसी तरह देहरादून जिले में 346 ग्रामीण मार्ग हैं. खबर लिख जाने तक इनमें से 38 मार्ग अवरुद्ध हैं. सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, लोनिवि और एनएच की टीम मुस्तैदी से सड़कों को खोलने का काम कर रही है.

