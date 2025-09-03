ETV Bharat / state

उत्तराखंड में अगले चार दिन तक बारिश के आसार, आने वाले समय में मौसम के तेवर होंगे कम - UTTARAKHAND WEATHER UPDATE

उत्तराखंड में अगले 4 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी, आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने के आसार

UTTARAKHAND WEATHER UPDATE
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2025 at 9:52 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. जिस कारण ज्यादातर इलाकों मे बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. इधर, उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जिसके तहत अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने के आसार हैं.

दरअसल, मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चंपावत नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

बाकी जिलों में भी बादल छाए रहने और तेज बारिश का दौर होने का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. इतना ही नहीं केदारनाथ की ऊंचाई चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी भी हो गई है. जिससे केदारपुरी में अभी से ठंड का एहसास होने लगा है. हालांकि, आने वाले दिनों मौसम साफ होने पर तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है.

"आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. उत्तराखंड में अब बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने लगी है और मौसम का मिजाज थोड़ा हल्का हो गया है. हालांकि, गुरुवार से अगले 4 दिन उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं."- डॉ. चंद्र सिंह तोमर, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून

देहरादून जिले में कई सड़कें बंद: बता दें कि इस बार मानसून में बारिश के कारण देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है. इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 707A त्यूनी-चकराता-रोटाखड्ड मोटर मार्ग दो जगहों पर बंद है. राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास किया जा रहे हैं. सड़कें बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

UTTARAKHAND WEATHER UPDATE
देहरादून जिले में सड़कों की स्थिति (फोटो सोर्स- District Emergency Operation Centre)

इसी तरह चकराता-लाखामंडल मोटर मार्ग एनएच 18 बरसात के कारण बंद है. राज्य मार्ग के जल्द ही खुलने की संभावना जताई जा रही है. इसी तरह देहरादून जिले में 346 ग्रामीण मार्ग हैं. खबर लिख जाने तक इनमें से 38 मार्ग अवरुद्ध हैं. सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, लोनिवि और एनएच की टीम मुस्तैदी से सड़कों को खोलने का काम कर रही है.

ये भी पढ़ें-

देहरादून: उत्तराखंड में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. जिस कारण ज्यादातर इलाकों मे बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. इधर, उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जिसके तहत अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने के आसार हैं.

दरअसल, मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चंपावत नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं. इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसी तरह चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

बाकी जिलों में भी बादल छाए रहने और तेज बारिश का दौर होने का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. इतना ही नहीं केदारनाथ की ऊंचाई चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी भी हो गई है. जिससे केदारपुरी में अभी से ठंड का एहसास होने लगा है. हालांकि, आने वाले दिनों मौसम साफ होने पर तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है.

"आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. उत्तराखंड में अब बारिश की एक्टिविटी धीमी पड़ने लगी है और मौसम का मिजाज थोड़ा हल्का हो गया है. हालांकि, गुरुवार से अगले 4 दिन उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं."- डॉ. चंद्र सिंह तोमर, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून

देहरादून जिले में कई सड़कें बंद: बता दें कि इस बार मानसून में बारिश के कारण देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है. इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 707A त्यूनी-चकराता-रोटाखड्ड मोटर मार्ग दो जगहों पर बंद है. राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के प्रयास किया जा रहे हैं. सड़कें बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

UTTARAKHAND WEATHER UPDATE
देहरादून जिले में सड़कों की स्थिति (फोटो सोर्स- District Emergency Operation Centre)

इसी तरह चकराता-लाखामंडल मोटर मार्ग एनएच 18 बरसात के कारण बंद है. राज्य मार्ग के जल्द ही खुलने की संभावना जताई जा रही है. इसी तरह देहरादून जिले में 346 ग्रामीण मार्ग हैं. खबर लिख जाने तक इनमें से 38 मार्ग अवरुद्ध हैं. सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, लोनिवि और एनएच की टीम मुस्तैदी से सड़कों को खोलने का काम कर रही है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN UTTARAKHANDउत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगाउत्तराखंड में बारिश का अलर्टDEHRADUN ROAD CLOSED BY RAINUTTARAKHAND WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.