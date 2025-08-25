शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही शुरू हुआ भारी बारिश का दौर अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है. हिमाचल में भारी बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से बाढ़ के हालात है. वहीं, एक बार फिर से मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, फिलहाल 31 अगस्त तक प्रदेश में मौसम में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश में दो दिन से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. वहीं, आज 25 अगस्त को सुबह से ही अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि बिलासपुर, ऊना, कुल्लु और हमीरपुर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, सोलन और शिमला जिले में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं, 26 अगस्त को लेकर कांगड़ा और चंबा में रेड अलर्ट. वहीं, मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि हमीरपुर, ऊना सहित अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा.

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक संदीप ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा बारिश बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी, सोलन और हमीरपुर में दर्ज की गई है. आगामी दिनों की बात करें तो 25 से 31 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. 25, 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है".

मौसम वैज्ञानिक संदीप का कहना है कि आगामी दो दिन कांगड़ा, चंबा और मंडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि अन्य हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रखा गया है. 27 अगस्त को भी बारिश का दौर जारी रहेगा. लेकिन 28 अगस्त को बारिश में थोड़ी कमी आएगी. हालांकि, मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

अगस्त माह में सामान्य से 45% अधिक बारिश

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगस्त माह में अब तक सामान्य से 45 प्रतिशत से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सोलन, ऊना और कुल्लू में भारी बारिश हुई है. शिमला में 97 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है. मानसून की बात करें तो अभी 1 जून से 25 अगस्त तक 22% अधिक बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है. लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी मौसम विभाग की ओर से दी.

