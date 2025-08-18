पटना: बिहार में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है. आज मौसम विभाग ने भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है. बीते रविवार की दोपहर से ही मौसम ने करवट ली, जिसके बाद राजधानी पटना में बादल छाए और सिवान सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हुई.

17 जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने 18 अगस्त के लिए 17 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया जैसे जिले इस अलर्ट में शामिल हैं. इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जिसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है.

बारिश की तीव्रता और हवाओं का असर: मौसम विभाग के अनुसार, अलर्ट वाले जिलों में 64 से 115 मिमी तक बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 15 मिमी तक हल्की बारिश की उम्मीद है. तेज हवाएं, जिनकी रफ्तार 40 किमी/घंटा तक हो सकती है, मौसम को और अस्थिर बना सकती हैं. इन हालातों में बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है, जिसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है.

उमस और गर्मी का दबाव: मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि तापमान में फिलहाल कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन हवा में नमी की अधिकता के कारण उमस लोगों को परेशान करेगी. आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज धूप के कारण पसीने से हाल बेहाल हो सकता है. हालांकि, बारिश वाले क्षेत्रों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन दिन के समय उमस का असर बरकरार रहेगा.

कब होगी मानसून की वापसी: मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 अगस्त से बिहार में मानसून फिर से सक्रिय होगा. इस दौरान मानसून की द्रोणिका दक्षिण बिहार से गुजरेगी, जिससे भारी बारिश की संभावना है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश और तेज हो सकती है, जिसके कारण कुछ इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. मौसम विभाग ने प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

दक्षिण बिहार में भारी बारिश!: 20 से 27 अगस्त के बीच बिहार के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जिसमें दक्षिण बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. गया, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और बक्सर जैसे जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. नदियों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका को देखते हुए प्रशासन को पहले से तैयार रहने की हिदायत दी गई है.

किसानों के लिए सावधानी जरूरी: मौसम विभाग ने किसानों से खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. वहीं मक्का बोवनी, उर्वरक, कीट नियंत्रण से जुड़ी जानकारी भी साझा की है. आम नागरिकों को तेज हवाओं और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे न रुकने की हिदायत दी गई है.

रविवार को कैसा रहा मौसम का हाल: मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और सुपौल समेत 16 जिलों में बारिश दर्ज की गई. इस बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी, लेकिन कई जगहों पर जलजमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी.

