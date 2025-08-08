Essay Contest 2025

शुक्रवार की रात कोल्हान प्रमंडल के लिए भारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट - HEAVY RAIN FOR KOLHAN DIVISION

झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Meteorological Department issued orange alert for heavy rain for Kolhan division of Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2025 at 9:50 PM IST

रांची: मौसम केंद्र, रांची ने शुक्रवार रात से शनिवार सुबह 8.30 बजे तक कोल्हान के तीन जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भारी से बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा और देवघर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

होती रहेगी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षाः अभिषेक आनंद

मौसम केंद्र, रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 09 अगस्त को पूर्वाह्न 8.30 बजे के बाद से राज्य में कहीं भारी या बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है लेकिन अगले चार-पांच दिनों तक राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी.

जानकारी देते मौसम केंद्र, रांची के निदेशक (ईटीवी भारत)
13 अगस्त को कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावनाः अभिषेक आनंद

मौसम केंद्र, रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से 13 अगस्त को झारखंड के सीमावर्ती उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश हो सकती है. उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के आगे बढ़ने की दिशा का आकलन करने के बाद 13 अगस्त के बाद का पूर्वानुमान जारी किया जाएगा.

Meteorological Department issued orange alert for heavy rain for Kolhan division of Jharkhand
भारी बारिश का अलर्ट (ईटीवी भारत)
राज्य में अबतक सामान्य से 43% हुई है अधिक बारिश

मौसम केंद्र, रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 01 जून से 08 अगस्त 2025 तक राज्य में सामान्य वर्षापात 590.8 MM की जगह 845.2 MM वर्षा हो चुकी है. राज्य के पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, जामताड़ा जैसे कई अत्यधिक वर्षा वाले जिले हैं.

पिछले 24 घंटे में राज्य के इन क्षेत्रों में हुई है अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटे में राज्य में मानसून सक्रिय रहा है. पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है, जबकि गिरिडीह सहित कई जगहों पर भारी बारिश हुई है. राज्य में सर्वाधिक वर्षा गिरिडीह में 115.2 mm हुई है. सिमडेगा में 100.4mm, घाटशिला में 97.4mm, बानो में 72 mm, पांकी में 68.6 mm, बहरागोड़ा में 68.2 mm राजधनवार में 50.4 mm वर्षा हुई है.

