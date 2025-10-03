ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर शुरू होने जा रहा बारिश का सिलसिला, इन जिलों में अगले 4 दिन बरसेंगे बदरा

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है. हाल ही में मॉनसून के वापस लौट के बाद लोगों को बारिश से कुछ राहत मिली थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में फिर बारिश होने का अनुमान है. यही नहीं, ऊंचे स्थान पर बर्फबारी होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है.

प्रदेश में मौसम एक बार फिर अपना रुख बदलने जा रहा है. वैसे तो इस मॉनसून प्रदेश के लोगों ने बारिश का विकराल रूप देखा है, और मॉनसून जाने के बाद लोगों ने भारी बारिश से राहत पाई थी. लेकिन अभी कुछ दिन बारिश रुके हुए हैं कि एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमाम जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है.

मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 3 अक्टूबर से ही बारिश दिखाई देने लगेगी. राज्य में 3 और 4 अक्टूबर को हल्के से मध्यम बारिश की उम्मीद लगाई गई है. यह बारिश पर्वतीय जिलों में होने की संभावना है. उधर मैदानी जिलों में बेहद हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. इसके बाद 5 अक्टूबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर दिखाई देगा. इस दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जिले में कुछ जगह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राज्य में इन जिलों में 5 अक्टूबर को आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना जताई गई है. तेज हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है.

इन जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना: इसके बाद 6 और 7 अक्टूबर को भी इसी तरह प्रदेश भर में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. जबकि ऊंचाई वाले स्थान पर खास तौर पर 4000 मीटर या इससे अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. राज्य में केवल 6 अक्टूबर की बात करें तो इस दौरान देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. जबकि कुछ जगह में भारी बर्फबारी भी हो सकती है. इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेगी.