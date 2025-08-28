ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट - HEAVY RAIN ORANGE ALERT

उत्तराखंड में इस हफ्ते तो लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है.

भारी बारिश की चेतावनी (IANS)
देहरादून: उत्तराखंड में इस साल बारिश लोगों को काफी परेशान कर रही है. मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने 29 अगस्त से एक सितंबर के बीच प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट हो रखा है.

बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून हर साल कहर बरपाता है. इस साल भी मॉनसून का यही रूप देखने को मिल रहा है. इस साल तो अगस्त में बारिश ने उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भयंकर सितम ढाया है. वहीं अब फिर से मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों को डरा दिया है.

आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका: मौसम विभाग ने 29 अगस्त से लेकर एक सितंबर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है. इस दौरान गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार भी बन सकते हैं. इसीलिए लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है.

पहाड़ी इलाकों में सफर करने से बचें लोग: वहीं मौसम विभाग ने लोगों ने अपील की है कि भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफर करने से बचाना चाहिए. क्योंकि इस दौरान भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ जाता है. अक्सर भारी बारिश में पहाड़ियां टूट कर गिरती हैं.

नदियों का जल स्तर बढ़ने का खतरा: वहीं नदी-नाले और बरसाती गदेरों से भी दूर रहना चाहिए. क्योंकि कई बार देखने में आता है कि बरसाती गदेरे और नाले अचानक से उफान पर आ जाते हैं. कई लोग उफनते गदेरों को पार करने का प्रयास करते हैं, जो कई बार खतरनाक साबित होता है. वहीं नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए. क्योंकि पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है.

बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत: उत्तरकाशी के धराली और चमोली के थराली में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बिगड़ता मौसम बार-बार रेस्क्यू टीमों के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है. धराली और थराली में बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू करने में टीमों को दिक्कतें आई है.

