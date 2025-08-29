ETV Bharat / state

देहरादून: उत्तराखंड में आज 29 अगस्त शुक्रवार सुबह से ही आसमान से आफत बरस रही है. भारी बारिश के कारण पहाड़ के कई जिलों में आपदा जैसे हालत बने हुए हैं. टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है. वहीं मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिन उत्तराखंड में बारिश इसी तरह से कहर बरपाने वाली है. अगले पांच दिन उत्तराखंड को बारिश से कोई राहत मिलने से आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

बारिश के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड समेत कई हिमालयी राज्यों पर अगस्त का महीना काफी भारी रहा है. अगस्त की शुरुआत से लेकर आखिर तक उत्तराखंड में जमकर बारिश हुई है. वहीं अभी भी बारिश के राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

पांच दिनों का अपडेट: 29 अगस्त को जहां मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और बागेश्वर जिलों में जहां बारिश के लिहाज से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, तो वहीं पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उत्तरकाशी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल में येलो अलर्ट है.

30 और 31 अगस्त का पूर्वानुमान: देहरादून और बागेश्वर जिलों के लिए जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है तो वहीं बाकी के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है.

एक सितंबर का मौसम: मौसम विभाग ने एक सितंबर को देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाकी 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट है.

दो सितंबर को पूर्वानुमान: दो सितंबर को मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर और देहरादून में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाकी के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट का मतलब बारिश पर नजर बनाए रखें और जागरूक रहें. वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि कार्रवाई के लिए तैयार रहें. यानी अलर्ट मोड पर रहें और रेड अलर्ट का मतलब कार्रवाई की जाए.

मौसम विभाग ने बीते 24 घंटे का जो डाटा जारी किया है, उसके अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बीते 24 घंटे में हल्की से मध्यम से बारिश हुई है. वहीं कुछ इलाकों में गर्जन के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में सात स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.

24 घंटे में दर्ज की गई बारिश

  • हरिपुर में 177 मिमी बारिश
  • कालसी में 143.5 मिमी बारिश
  • चखोली में 142.0 मिमी बारिश
  • कपकोट में 140.0 मिमी बारिश
  • कर्णप्रयाग में 135.8 मिमी बारिश
  • ऊखीमठ में 125.00
  • सामा में 119.00
  • धारचूला में 112.4
  • खटीमा में 112.0
  • चमोली में 104.6
  • रोशनाबाद में 100.00
  • टनकपुर में 112.5
  • कोटी में 100.5

