पटना: बिहार में मानसून सक्रिय है. जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसी बीच मौसम विभाग पटना ने 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है.
26 जिलों में अलर्ट: पटना, नालंदा, जहानाबाद,गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगास मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
August 14, 2025
वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं, किशनगंज में दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
August 14, 2025
इन जिलों में येलो अलर्ट: जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उनमें वैशाली, समस्तीपुर और पटना शामिल है. यहां पर भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.
बिहार में बाढ़ से हाहाकार: बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. बेगूसराय में आठ प्रखंड़ों की 29 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 11 अगस्त से आज तक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद करने का आदेश दिया है.
August 13, 2025
मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.
