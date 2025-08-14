ETV Bharat / state

बिहार में आज बारिश मचाएगी तबाही!, राजधानी पटना समेत 26 जिलों में अलर्ट - BIHAR WEATHER UPDATE

बिहार के आज 26 जिलों में बारिश और ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में लोग घर से बाहर ना निकलें.

BIHAR WEATHER UPDATE
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 7:37 AM IST

2 Min Read

पटना: बिहार में मानसून सक्रिय है. जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसी बीच मौसम विभाग पटना ने 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

26 जिलों में अलर्ट: पटना, नालंदा, जहानाबाद,गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगास मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं, किशनगंज में दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उनमें वैशाली, समस्तीपुर और पटना शामिल है. यहां पर भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

बिहार में बाढ़ से हाहाकार: बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. बेगूसराय में आठ प्रखंड़ों की 29 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 11 अगस्त से आज तक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद करने का आदेश दिया है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

ये भी पढ़ें-

पटना: बिहार में मानसून सक्रिय है. जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसी बीच मौसम विभाग पटना ने 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है.

26 जिलों में अलर्ट: पटना, नालंदा, जहानाबाद,गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगास मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वज्रपात की भी चेतावनी: इन सभी जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही यहां पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. वहीं, किशनगंज में दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उनमें वैशाली, समस्तीपुर और पटना शामिल है. यहां पर भी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ-साथ तेज बारिश की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

बिहार में बाढ़ से हाहाकार: बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. बेगूसराय में आठ प्रखंड़ों की 29 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 11 अगस्त से आज तक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद करने का आदेश दिया है.

मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी: मौसम विभाग ने राज्य के लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाएं. साथ ही खुले बिजली के तारों से दूर रहे हैं और व्रजपात के दौरान खुले मैदान समेत ऊंचे पेड़ों के पास खड़े होने से बचें.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR MONSOONबिहार मौसमPATNA NEWSBIHAR WEATHERBIHAR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

20 साल.. 2025 पर नजर, नीतीश कुमार ने सेट कर दिया जीत का फॉर्मूला

अनंत सिंह के टिकट पर JDU में टकराव, क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? खास वजह से फंस गया है पेंच

भारत में आवारा कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी, किस राज्य में कितनी संख्या है, जानें

क्या आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के लोग आज भी केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.