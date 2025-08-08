शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जानकारी दी है कि 8 और 9 अगस्त को राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन दोनों दिनों के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 10 अगस्त के दोपहर बाद और 11 अगस्त को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. इसको लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग का कहना है कि इन दो दिनों में कुछ स्थानों पर भूस्खलन, निचले इलाकों में जलभराव और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. 12 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार बने हुए हैं. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों धर्मशाला, नाहन, कसौली, देहरा गोपीपुर, बिलासपुर सदर, बर्थिन, ऊना, अम्ब, गोहर, शिमला, काहू, सुजानपुर टिरा, अघार, नगरोटा सुरियाँ, धर्मपुर, भरेरी, मनाली, पालमपुर, नदौन इत्यादि पर हल्की से मध्यम बारिश एवं कुछ स्थानों जैसे भरवई, नालागढ़, नैना देवी, पछाड़, बीबीएमबी इत्यादि पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.

किस दिन क्या अलर्ट

8 और 9 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट

10और 11 अगस्त को भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट

12 अगस्त तक कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार



अलर्ट का मतलब

येलो अलर्ट: सामान्य चेतावनी, सतर्क रहें.

ऑरेंज अलर्ट: गंभीर मौसम की संभावना, विशेष सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थान पर रहें.

सुरक्षा को लेकर सुझाव

बारिश के दौरान नदियों और नालों के पास जाने से बचें.

पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधानी से यात्रा करें.

मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखें.

ये भी पढ़ें: तीसरे दिन भी खोले गए पौंग बांध के गेट, छोड़ा जा रहा 40,055 क्यूसेक पानी