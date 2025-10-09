ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदलता मौसम: दिन में हल्की गर्मी, रात में गुलाबी सर्दी का एहसास, जानें आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी दिल्ली में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी.

दिल्ली-NCR में बदलता मौसम
दिल्ली-NCR में बदलता मौसम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 7:35 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 7:56 AM IST

नई दिल्ली: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली-एनसीआर का मौसम अब बदलने लगा है. बीते दो दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने के बाद गुरुवार को तेज धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, अब शाम के समय गुलाबी ठंड का अहसास लोगों को होने लगा है. रात के दौरान तापमान में गिरावट के चलते लोगों ने कुलर और पंखे बंद करना शुरू कर दिया है, जबकि दिन में अभी भी धूप के कारण हल्की गर्मी बनी हुई है.

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल बुधवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुका-छिपी चलती रही. हालांकि, बारिश दर्ज नहीं की गई. अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर 100 से 73 प्रतिशत के बीच रहा.

आज और आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी दिल्ली में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके बाद 14-15 अक्टूबर तक पूरे राज्य में यही मौसम बना रहेगा. हालांकि, इस दौरान तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक पहुंच सकता है.

वायु गुणवत्ता की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता का सूचकांक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 102 गुरुग्राम में 110 गाजियाबाद में 101 ग्रेटर नोएडा में 98 और नोएडा में 108 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

Last Updated : October 9, 2025 at 7:56 AM IST

