देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है. मानसूनी बारिश ने लोगों को गहरे जख्म दिए हैं. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है. कई संपर्क मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. साथ ही अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

गौर हो कि देहरादून मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज के के साथ होने की संभावना जताई है. राज्य के देहरादून , बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है.

जबकि प्रदेश के के सभी जनपदों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है. साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है. बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है.अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C व 24°C के लगभग रहने की संभावना है.

बता दें कि इस मानसून सीजन में प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है. मानसून सीजन कई जगह लोगों पर कहर बनकर टूटा है. कई लोगों की आपदा से मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. प्रदेश में आपदा से अभी तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 169 सड़कें अभी भी बाधित हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भारी बारिश से आई आपदा में 40 लोग घायल और 13 लोग लापता हैं.

मानसून सीजन में 1594 मकानों का कुछ हिस्सा, 63 मकानों का आधे से अधिक हिस्सा और 40 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. उत्तरकाशी धराली में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है. अभी तक 1308 यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. वहीं उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा से आए मलबे से धराली मार्केट का नामोनिशान मिट गया था. लापता लोगों को तलाशने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है और रेस्क्यू अभियान में स्निफर डॉग और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है.

