नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी राहत की खबर लेकर आई है. पूरे हफ्ते तक यानी 30 अगस्त तक यहां बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हल्की से मध्यम बारिश के बीच बादल, गरज-चमक और बौछारें मौसम को और भी सुहाना बना देंगी.
राजधानी दिल्ली में बीते दिन भी कई इलाकों में बारिश बारिश की चलते तापमान में भी काफी गिरावट आई है. इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की हवा में भी सुधार हुआ है बीते कई दिनों से लगातार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता साफ नजर आ रही है.
VIDEO | Overcast conditions in Delhi-NCR. Morning visuals from India Gate and Kartavya Path areas.#DelhiWeather #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/FGo8FPIzcw
भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में इस पूरे हफ्ते मानसून सक्रिय रहेगा. आज गुरुवार 28 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री और न्यूनतम 23-24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इस दौरान हल्की बारिश और बादल बने रहेंगे, जबकि कल 29 और 30 अगस्त को तापमान 32-34 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, बौछारें पड़ सकती हैं। 31 अगस्त को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है.
वायु गुणवत्ता का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण पर सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98 गुरुग्राम में 83 गाजियाबाद में 102 ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की 14 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर 200 के बीच में बना हुआ है. आरके पुरम 120, रोहिणी में 128, सोनिया विहार में 123, विवेक विहार में 106, वजीरपुर में 118, ओखला फेस 2 में 107, नॉर्थ कैंप 126, मुंडका में 170, आईटीओ में 110, आनंद विहार में 156, बवाना में 102, चांदनी चौक में 104, मथुरा रोड में 114, द्वारका सेक्टर 8 में 112 अंक बना हुआ है.
यह भी पढ़ें-
EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह
दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट