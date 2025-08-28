ETV Bharat / state

पूरे हफ्ते दिल्ली-NCR में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है.

दिल्ली में बारिश का अलर्ट
दिल्ली में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 7:23 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी राहत की खबर लेकर आई है. पूरे हफ्ते तक यानी 30 अगस्त तक यहां बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हल्की से मध्यम बारिश के बीच बादल, गरज-चमक और बौछारें मौसम को और भी सुहाना बना देंगी.

राजधानी दिल्ली में बीते दिन भी कई इलाकों में बारिश बारिश की चलते तापमान में भी काफी गिरावट आई है. इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की हवा में भी सुधार हुआ है बीते कई दिनों से लगातार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता साफ नजर आ रही है.

पूरे हफ्ते बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में इस पूरे हफ्ते मानसून सक्रिय रहेगा. आज गुरुवार 28 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री और न्यूनतम 23-24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इस दौरान हल्की बारिश और बादल बने रहेंगे, जबकि कल 29 और 30 अगस्त को तापमान 32-34 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, बौछारें पड़ सकती हैं। 31 अगस्त को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है.

दिल्ली एनसीआर इलाके का एक्यूआई लेवल
दिल्ली एनसीआर इलाके का एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण पर सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98 गुरुग्राम में 83 गाजियाबाद में 102 ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की 14 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर 200 के बीच में बना हुआ है. आरके पुरम 120, रोहिणी में 128, सोनिया विहार में 123, विवेक विहार में 106, वजीरपुर में 118, ओखला फेस 2 में 107, नॉर्थ कैंप 126, मुंडका में 170, आईटीओ में 110, आनंद विहार में 156, बवाना में 102, चांदनी चौक में 104, मथुरा रोड में 114, द्वारका सेक्टर 8 में 112 अंक बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी राहत की खबर लेकर आई है. पूरे हफ्ते तक यानी 30 अगस्त तक यहां बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हल्की से मध्यम बारिश के बीच बादल, गरज-चमक और बौछारें मौसम को और भी सुहाना बना देंगी.

राजधानी दिल्ली में बीते दिन भी कई इलाकों में बारिश बारिश की चलते तापमान में भी काफी गिरावट आई है. इसके अलावा लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की हवा में भी सुधार हुआ है बीते कई दिनों से लगातार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता साफ नजर आ रही है.

पूरे हफ्ते बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में इस पूरे हफ्ते मानसून सक्रिय रहेगा. आज गुरुवार 28 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री और न्यूनतम 23-24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. इस दौरान हल्की बारिश और बादल बने रहेंगे, जबकि कल 29 और 30 अगस्त को तापमान 32-34 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, बौछारें पड़ सकती हैं। 31 अगस्त को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है.

दिल्ली एनसीआर इलाके का एक्यूआई लेवल
दिल्ली एनसीआर इलाके का एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण पर सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98 गुरुग्राम में 83 गाजियाबाद में 102 ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की 14 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर 200 के बीच में बना हुआ है. आरके पुरम 120, रोहिणी में 128, सोनिया विहार में 123, विवेक विहार में 106, वजीरपुर में 118, ओखला फेस 2 में 107, नॉर्थ कैंप 126, मुंडका में 170, आईटीओ में 110, आनंद विहार में 156, बवाना में 102, चांदनी चौक में 104, मथुरा रोड में 114, द्वारका सेक्टर 8 में 112 अंक बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD DELHI FORECASTRAIN ALERT IN DELHIदिल्ली में आज का मौसमDELHI POLLUTION UPDATEDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.