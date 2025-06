ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इन जिलों में आज भीषण बारिश की संभावना, अलर्ट जारी - UTTARAKHAND WEATHER UPDATE

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी ( Concept photo Canva )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 27, 2025 at 8:07 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 8:13 AM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. वहीं भारी बारिश से भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. साथ ही ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है. गौर हो कि देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि राज्य के बागेश्वर और नैनीताल जनपद में कहीं-कहीं भार बारिश का अंदेशा जताया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावतऔर पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. सभी जनपदों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है.बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश गरज व चमक के साथ एक या दो दौर में होने की संभावना हैं. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 33°C व 25°C के लगभग रहने का अनुमान है.

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. वहीं भारी बारिश से भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. साथ ही ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है. गौर हो कि देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि राज्य के बागेश्वर और नैनीताल जनपद में कहीं-कहीं भार बारिश का अंदेशा जताया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.राज्य के रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावतऔर पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. सभी जनपदों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है.बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश गरज व चमक के साथ एक या दो दौर में होने की संभावना हैं. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 33°C व 25°C के लगभग रहने का अनुमान है. गौर हो कि प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है. मानसून के दस्तक देने के बाद भारी बारिश का दौर जारी है. जिस कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. साथ ही भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं. पढ़ें-केदारनाथ यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक, सोनप्रयाग में रोके गए श्रद्धालु, फंसे लोगों का जंगलों के रास्ते रेस्क्यू जारी

Last Updated : June 27, 2025 at 8:13 AM IST