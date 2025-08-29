देहरादून: उत्तराखंड में मौसम की मार आम जनजीवन पर भारी पड़ रही है. रुद्रप्रयाग का बसुकेदार क्षेत्र, चमोली के देवाल ब्लॉक स्थित मोपाटा गांव और टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार इलाके में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है. खास बात है कि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था. वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में डीएम द्वारा स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है.

तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने 30 अगस्त 2025 के लिए देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके अलावा राज्य के सभी जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की है. ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान (PHOTO- मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून)

उत्तरकाशी में 29 से 31 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट: वहीं मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में 29 अगस्त के अलावा 30 और 31 अगस्त को भी जिले में कहीं-कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने जिले के सभी विभागों को लेटर जारी करते हुए अलर्ट किया है. साथ ही जिले की जनता से सतर्क रहते हुए विशेष एहतियात बरतते हुए सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही आम लोगों के नदी-नालों के पास जाने पर रोक लगा दी है.

उधम सिंह नगर में स्कूल बंद (PHOTO- जिला प्रशासन)

इन जिलों में बाढ़ का पूर्वानुमान: वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून से राज्य के अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है. पत्र के मुताबिक इन जिलों में अगले 24 घंटे में कम से कम मध्यम स्तर की बाढ़ का खतरे का पूर्वानुमान के तहत सावधानी बरतने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं. कहा गया है कि समस्त राजस्व उपनिरिक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रत्येक दिशा में अपने तैनाती क्षेत्रों में बने रहेंगे. उस दौरान कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे.

उत्तरकाशी में स्कूल बंद (PHOTO- जिला प्रशासन)

उधम सिंह नगर में स्कूल बंद: दूसरी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है. ऐसे में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने 30 अगस्त को सभी 1 से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की घोषणा की है.

स्कूल बंद: मौसम विभाग के अलर्ट के तहत उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में भी 30 अगस्त को सभी 1 से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की घोषणा की है.

