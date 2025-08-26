ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट- जानें कैसा रहेगा मौसम - DELHI WEATHER UPDATE

भारत मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक, 26 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 7:27 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में इस समय अच्छी बारिश देखने को मिल रही है. जिसका असर देश की राजधानी में भी देखा जा रहा है. बीते दिन यानि सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. जिससे मौसम सुहावना हो गया है.

भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 13 मिमी बारिश दर्ज की गई. जिससे तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है. बारिश के बाद राजधानी में गर्मी से राहत मिली और वातावरण भी साफ नजर आया.

पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना

भारत मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक, 26 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इस दौरान रुक-रुक कर बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा. मंगलवार को भी राजधानी में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम में इस बदलाव के चलते लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिल रही है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता में सुधार

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 66 गुरुग्राम में 40, गाजियाबाद 49, ग्रेटर नोएडा में 61, नोएडा में 46 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश और अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के बाद दिल्ली के औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है.

