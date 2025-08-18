ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पढ़िए मौसम का हाल

मौसम विभाग ने कहा कि 18 और 23 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है.

Published : August 18, 2025

Updated : August 18, 2025

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. आसमान में लगातार घने बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया.

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान हवा में नमी का स्तर 97 से 71 प्रतिशत के बीच रहा.

आज तेज बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को भी दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में ह बारिश की संभावना जताई गई है. इसको लेकर रेड अलर्ड जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 अगस्त से 23 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर करवट ले सकता है. इस दौरान तेज़ आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

वायु गुणवत्ता का हाल
वायु गुणवत्ता का हाल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 98 ग्रेटर नोएडा में 78 और नोएडा में 75 अंक बना हुआ हैं. दिल्ली में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के बाद AQI में सुधार हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

