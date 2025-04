ETV Bharat / state

उत्तराखंड के सभी जिलों में आज जमकर बरसेंगे बादल, अगले तीन दिन लगातार होगी बारिश - UTTARAKHAND WEATHER UPDATE

उत्तराखंड मौसम समाचार ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 18, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 8:55 AM IST 2 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में अगले तीन दिन बादल खूब बरसेंगे. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में अगले तीन दिन सभी जिलों में बारिश होगी. गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हर जिले को बादल भिगोएंगे. पिछले दो दिन से हो रही बारिश में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले सूखे पड़े थे. इन तीन दिनों में इन जिलों के लोग भी बारिश का आनंद लेंगे. उत्तराखंड के सभी जिलों में होगी बारिश: मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा है कि 18 अप्रैल यानी आज की रात से पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होने लगेगी. बारिश को राज्य को कोई जिला अछूता नहीं रहेगा. ऐसे में लोगों से सावधान रहने को कहा गया है. बारिश के साथ ही ओलावृष्टि और बर्फबारी भी होगी. उससे पहले आंधी-तूफान आने की भी चेतावनी दी गई है. 19 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है.

