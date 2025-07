ETV Bharat / state

बिहार में आज जमकर बरसेंगे बदरा, 14 जिलों में भीषण बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी - BIHAR WEATHER UPDATE

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 25, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 8:07 AM IST 2 Min Read

पटना: बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शुक्रवार को राज्य के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. राजधानी पटना में ऑरेंज अलर्ट: वहीं, जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें राजधानी पटना, मधुबनी, समस्तीपुर, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, खगाड़िया, सहरसा, मधेपुरा, नालंदा, कैमूर, रोहतास और दरभंगा शामिल है. यहां पर दो से तीन घंटे में मध्यम दर्जे की गर्जन के साथ व्रजपात और बारिश होगी. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगीं

