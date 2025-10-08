ETV Bharat / state

घर में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, बच्ची को दिया जन्म, एसएसपी के दखल पर दर्ज हुआ मुकदमा, एक आरोपी गिरफ्तार

मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र की युवती से दुष्कर्म और फिर बच्ची के जन्म देने के मामले में एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. इसके पहले युवती और उसकी मां एक महीने से थाने के चक्कर लगा रही थी. बहरहाल सनसनीखेज मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा के मुताबिक भावनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की तहरीर के अनुसार वह घरों में काम करती है. उसके साथ उसकी बेटी भी जाती थी. बेटी नौचंदी थाना क्षेत्र के कैलाश पुरी के घर में काम करती थी. घर के सदस्य बिट्टू ने धोखे से बेटी को नशीला पदार्थ पिलाया और दुष्कर्म किया. युवती के मुताबिक आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसके बाद ब्लेकमेल करके अक्सर जबरदस्ती करने लगा. लोक लाज के भय से चुप रही, लेकिन इसके बाद उसके दो दोस्तों ने भी जबरदस्ती की. इसी बीच उसे गर्भवती होने की जानकारी हुई. यह बात पता चलने पर गर्भपात कराने के लिए बिट्टू उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन समय ज्यादा होने की वजह से गर्भपात नहीं हो सका.







महिला के मुताबिक बेटी के गर्भवती होने बात पता चलने पर इसकी शिकायत लेकर भावनपुर थाना पहुंची तो पुलिस ने उसे नौचंदी थाने भेज दिया. वहां पहुंचने पर उसे टरका दिया गया. करीब एक महीने तक चक्कर लगाने के बाद उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई. इसी दौरान 22 सितंबर को बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है.

बीते मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची थी. शिकायत पर तत्काल एक्शन लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है. एक युवक को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई है. युवती को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. मामले की जांच महिला सीओ को सौंपी गई है.