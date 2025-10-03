ETV Bharat / state

मरमेड बेबी का जन्म, विश्व में 1 लाख बच्चों में से एक में होता है ये सिंड्रोम

धमतरी: जिला अस्पताल धमतरी में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी सिंह ठाकुर ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को एक 28 साल की महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची. प्रसूता के गर्भ में बच्चे के आसपास थोड़ा भी पानी नहीं था.ऐसी स्थिति में महिला का तुरंत सिजेरियन किया गया. जिसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वह मरमेड सिंड्रोम (सिरेनोमेलिया) के साथ पैदा हुआ.

मरमेड सिंड्रोम क्या है: डॉक्टर रागिनी ने बताया कि शिशु के ऊपर का हिस्सा क्लियर था. आंख, नाक, हार्ट विकसित थे लेकिन रीड की हड्डी से नीचे का हिस्सा नहीं बना था. कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं था. जननांग भी नहीं बने थे. दोनों पैर फ्यूज होकर एक पूंछ की तरह बन गए थे. जो मरमेड टेल की तरह दिखता है, इस वजह से इसे मरमेड सिंड्रोम कहा जाता है. बच्चे का वजन लगभग 800 ग्राम था. बच्चा जब पैदा हुआ तो वह जिंदा था. उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, जिससे वह 3 घंटे तक रहा, उसके बाद उसकी मौत हो गई.