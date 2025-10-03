ETV Bharat / state

मरमेड बेबी का जन्म, विश्व में 1 लाख बच्चों में से एक में होता है ये सिंड्रोम

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अनोखे शिशु का जन्म हुआ, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए.

MERMAID BABY
मरमेड बेबी धमतरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिला अस्पताल धमतरी में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी सिंह ठाकुर ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को एक 28 साल की महिला डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची. प्रसूता के गर्भ में बच्चे के आसपास थोड़ा भी पानी नहीं था.ऐसी स्थिति में महिला का तुरंत सिजेरियन किया गया. जिसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वह मरमेड सिंड्रोम (सिरेनोमेलिया) के साथ पैदा हुआ.

मरमेड सिंड्रोम क्या है: डॉक्टर रागिनी ने बताया कि शिशु के ऊपर का हिस्सा क्लियर था. आंख, नाक, हार्ट विकसित थे लेकिन रीड की हड्डी से नीचे का हिस्सा नहीं बना था. कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं था. जननांग भी नहीं बने थे. दोनों पैर फ्यूज होकर एक पूंछ की तरह बन गए थे. जो मरमेड टेल की तरह दिखता है, इस वजह से इसे मरमेड सिंड्रोम कहा जाता है. बच्चे का वजन लगभग 800 ग्राम था. बच्चा जब पैदा हुआ तो वह जिंदा था. उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, जिससे वह 3 घंटे तक रहा, उसके बाद उसकी मौत हो गई.

मरमेड बेबी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ये रेयर बर्थ डिफेक्ट है. विश्व में लगभग 1 लाख बच्चों में 1 बच्चा मरमेड सिंड्रोम के साथ पैदा होता है- रागिनी सिंह ठाकुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल धमतरी

मरमेड सिंड्रोम में बच्चे क्यों पैदा होते हैं: डॉक्टर रागिनी ने बताया कि इस तरह के बच्चे के पैदा होने का कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता. गर्भ धारण के दौरान कुछ ऐसी दवाईयां होती है जिन्हें लेने से ऐसा हो सकता है. डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने अब तक के लाइफ में 2 बार ऐसे केस देखे हैं.

जानकारी के अनुसार ऐसा दुर्लभ केस अंतरराष्ट्रीय जनरल ऑफ रिप्रोडक्शन, गर्भनिरोधक, प्रसूति एवं स्त्री रोग के अनुसार वर्ष 1542 से अब तक 300 मामले ही हैं. वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की एक महिला ने देश के पहले मरमेड सिंड्रोम बच्चे का जन्म दिया था. वह बच्चा भी सिर्फ 10 मिनट तक जीवित रहा.

बस्तर दशहरा: हजारों आंखों के सामने हुई बस्तर दशहरे के मुख्य आकर्षण रहे विशालकाय रथ की चोरी
स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ महिला कर्मचारी की हत्या, दल्लीराजहरा में खून से लथपथ मिली लाश
बलौदाबाजार: जहां खत्म होता पेट्रोल, वहीं छोड़ देते थे चोरी की बाइक

For All Latest Updates

TAGGED:

धमतरी अनोखा बच्चाMERMAID SYNDROMEमरमेड बेबीDHAMTARI NEWSMERMAID BABY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.