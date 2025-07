ETV Bharat / state

कानपुर में 195 स्कूलों के 3500 से ज्यादा बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट, क्या है वजह जानिए - KANPUR NEWS

कानपुर में 195 स्कूलों के 3500 से ज्यादा बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट. ( (प्रतीकात्मक) etv bharat. )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 5, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 7:55 AM IST 4 Min Read

कानपुर: शहर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 1700 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 195 स्कूलों के बच्चों को समीपवर्ती स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. बीएसए कानपुर द्वारा ऐसे 195 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जहां 20 से कम नामांकन थे. इस लिहाज से इन स्कूलों के करीब 3500 से अधिक बच्चे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे. स्कूलों से ली गई है सहमतिः बताया जा रहा है कि अधिकतर शिक्षकों को नए स्कूल की जानकारी दे दी गई है और सभी से सहमति पत्र भी ले लिया गया है. हालांकि, कानपुर के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के करीब आठ हजार शिक्षकों के बीच इस मामले की चर्चा जोरों पर है और शिक्षकों के बीच खलबली जैसी स्थिति है. कानपुर में 195 स्कूलों के 3500 से ज्यादा बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट. (etv bharat)

पेयरिंग नीति के तहत पढ़ेंगे बच्चेः बीएसए कानपुर सुरजीत सिंह ने बताया कि शहर में 195 ऐसे स्कूल सामने आए हैं, जहां 20 से कम नामांकन थे. अब महानिदेशक के आदेश पर इन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पेयरिंग नीति के अंतर्गत कराई जाएगी. बीएसए का दावा है, किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा. हालांकि सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इन स्कूलों का अब क्या होगा?





कोर्ट तक पहुंचा मामला, फैसला सुरक्षित: बीएसए कानपुर सुरजीत सिंह ने बताया यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया. इस मामले में सुनवाई भी हो गई और फैसले को सुरक्षित किया गया है. उम्मीद है, सोमवार-मंगलवार तक स्थिति साफ हो जाएगी. वहीं, विभाग की ओर से स्कूलों का संचालन जारी है. शिक्षकों का ये भी कहना था कि जब उन्हें दूसरे स्कूलों से जोड़ा जा रहा है तो आने वाले समय में स्कूलों के अंदर सरप्लस शिक्षकों जैसे संकट का सामना भी उन्हें ही करना पड़ सकता है.





एक लाख से अधिक बच्चे कर रहे पढ़ाई: शहर में 1700 से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. सरकार की ओर से अधिकतर स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात के मुताबिक ही शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. हालांकि, अब 195 स्कूलों को दूसरे विद्यालयों से जोड़ने से कुछ व्यवस्था बिगड़ भी सकती है. हालांकि बीएसए का दावा है सभी स्कूलों का संचालन बेहतर ढंग से कराएंगे.







क्या है सरकार की पेयरिंग नीतिः उप्र सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है, बल्कि यह बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम भी है. यह व्यवस्था स्कूलों को बंद करने की नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के लिए है. हालांकि, सरकार की ओर से ये भी कहा गया पेयरिंग अनिवार्य नहीं है। अभिभावक स्वयं तय करेंगे वे अपने बच्चे को बेहतर सुविधा वाले स्कूलों में भेजना चाहते हैं या नहीं.







पेयरिंग नीति के लाभ कक्षाएं पूरी तरह बच्चों से भरी होंगी

बेहतर सहपाठी संवाद और समूह गतिविधियां होंगी

हर विषय के लिए एक शिक्षक मौजूद रहेगा

एनईपी के मुताबिक प्री-प्राइमरी तक पहुंच

संसाधनों का स्मार्ट और प्रभावी उपयोग

दोनों स्कूलों का उपयोग होगा

किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा

एक भवन प्री-प्राइमरी के लिए, दूसरा प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं के लिए उपयोग होगा





हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया: यूपी के स्कूलों के विलय के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई चल रही है. इस मामले में विलय आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई. हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. जल्द ही हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.



कांग्रेस खोल चुकी है मोर्चाः स्कूलों के विलय के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस जहां यूपी में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है. वहीं, बसपा प्रमुख मायावती पहले ही इस फैसले पर अपनी आपत्ति जता चुकी है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता जताई थी. वहीं, आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है.



Last Updated : July 5, 2025 at 7:55 AM IST