सरकारी स्कूलों का मर्जर ; 2 अगस्त को AAP का लखनऊ में होगा स्कूल बचाव आंदोलन - MERGER OF GOVERNMENT SCHOOLS

आप सांसद संजय सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 1, 2025 at 10:49 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 11:04 AM IST 3 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सरकारी स्कूल बचाने के लिए आंदोलनरत आम आदमी पार्टी को आंशिक जीत मिली है. बच्चों के स्कूल बंदी के मामले में योगी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं. जिससे कई स्कूल बंद होने से बच जाएंगे, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में स्कूल बंद होने जा रहे हैं. योगी सरकार के बैकफुट पर आने पर ये यूपी के बच्चों, उनके माता-पिता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंशिक जीत है. हालांकि अन्य स्कूलों बचाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा. इसी क्रम में 2 अगस्त को लखनऊ में स्कूल बचाओ आंदोलन किया जाएगा. यह बात आप के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साझा की है. आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूल बचाने के लिए आंदोलन कर रही है. आम आदमी पार्टी का संघर्ष इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में नौनिहालों के स्कूल बंद न किए जाएं. उनके स्कूलों में जो सुविधा बदहाली पर पहुंच गई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए. संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता, उनके लिए शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने का इंतजाम नहीं है और स्कूल पूरी तरीके से जर्जर और दुर्दशा ग्रस्त हैं. सरकारी स्कूलों के मर्जर पर सरकार का कमबैक. (Photo Credit : ETV Bharat)

