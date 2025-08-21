ETV Bharat / state

गाजियाबाद में मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म, अब दुखी होकर दी जान - MENTALLY ILL GIRL DIES IN GHAZIABAD

गाजियाबाद के लोनी में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती की संदिग्ध मौत, दो दिन पहले दुष्कर्म की हुई थी वारदात.

युवती की संदिग्ध मौत
युवती की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 12:17 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती की संदिग्ध मौत हो गई है. युवती का शव फंदे पर लटका मिला है. दो दिन पहले युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद से युवती काफी तनाव में थी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मानसिक रूप से कमजोर युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों के मुताबिक पीड़िता मानसिक रूप से बेहद कमजोर थी और ठीक से बोलने और सुनने में भी सक्षम नहीं थी. युवती को दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था. परिजनों का कहना है कि पीड़िता ने इशारों में बताया था कि उसके साथ गलत काम किया गया है.

गाजियाबाद पुलिस (ETV Bharat)

मृतका के पिता के अनुसार 18 अगस्त 2025 को युवती अचानक घर से बाहर निकल गई. नजदीकी गांव निठोरा से फोन पर सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर जाकर देखा युवती के चेहरे पर चोट लगी हुई थी. युवती ने इशारों में बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. जिसमें तीन लोग शामिल है. मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जंगल की तरफ आरोपी युवती को ले गए थे. आज सुबह यवती अपने कमरे में लटकी हुई मिली.

पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने और मेडिकल कराने में देरी की है. हमें इंसाफ चाहिए. हम चाहते हैं कि दरिंदगी करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए. वहीं, पीड़िता के भाई ने कहा कि मेरी बहन बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर थी. बोलने और सुनने में भी काफी परेशानी होती थी. घटना के तुरंत बाद हम थाने पर तहरीर लेकर पहुंचे थे, लेकिन हमारी FIR 24 घंटे बाद दर्ज की गई है. पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है अभी तक आरोपियों की गिरफ़्तारी तक नहीं हुई है.

"18 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी. मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ रेप की घटना हुई है. उस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया था. CCTV फ़ुटेज और सर्विलांस के माध्यम से कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है. पुलिस की टीमें लगी हुई है. शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ़्तारी की जाएगी. देर रात हमें सूचना मिली है कि पीड़िता की मौत हो गई है. शव का पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है." - एस एन तिवारी, DCP ग्रामीण

