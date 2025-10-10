ETV Bharat / state

इन वजहों से ग्रामीणों का भी मानसिक स्वास्थ्य हो रहा खराब जो है जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार

मानसिक स्वास्थ्य अब सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि गांवों तक भी पहुंच गया है.

MENTAL HEALTH DAY 2025
मानसिक स्वास्थ्य (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 12:29 PM IST

4 Min Read
सरगुजा: हाल ही में सरगुजा में एक ग्रामीण युवक ने पेट्रोल पंप में काम करने वाली लड़की की हत्या कर दी. हत्या करने का तरीका वीभत्स था. युवक ने दिनदहाड़े बीच शहर में युवती को दौड़ा दौड़ाकर चाकू से कई वार किया. जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई. युवक बलरामपुर जिले के कुसमी के गांव का रहने वाला था. इसके एक दिन बाद सरगुजा में ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी. बीते तीन वर्षों में सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अपराधों में इजाफा देखा गया है. कई बार तो पिता ने छोटे छोटे मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. भले ही समाज, शासन या प्रशासन ऐसे लोगों को स्वस्थ मानता हो लेकिन साइकोलाजिस्ट ऐसे लोगो को मानसिक बीमार मानते हैं.

मानसिक स्वास्थ्य की चिंता अब तक शहरी क्षेत्रों में ज्यादा की जाती थी. शहरी शोर शराबा, भागम-भाग वाली लाइफ स्टाइल लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रही थी. शहरों की तुलना में गांव इस मामले में सुरक्षित माने जाते थे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ग्रामीण क्षेत्रो में भी मानसिक विकृति देखने को मिल रही है. सरगुजा क्षेत्र में इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं.

मानसिक स्वास्थ्य पर साइकोलाजिस्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिना सोचे समझे किसी भी काम को अंजाम देना: मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इस तरह की स्थिति का कारण जानने के लिए ETV भारत ने क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट डॉ. सुमन से बात की. उन्होंने बताया-युवा और किशोरावस्था के बीच के लोग इम्पल्सिव एक्ट (बिना सोचे समझे, बिना परिणाम की चिंता किए करने वाला काम) में इस तरह का काम करते हैं. इसका मतलब ये है कि वो शख्स ये नहीं सीख पाता है कि तनाव से कैसे बाहर निकलना है. तनाव को वो कम नहीं कर पाते और अपराध को अंजाम दे देते हैं. बाद में उन्हें पछतावा होता है.

पर्सनालिटी डिसऑर्डर: डॉ. सुमन ने दूसरा कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बताया. इसमें किसी भी शख्स का उठना बैठना सब सामान्य होगा लेकिन ये लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते है और फिर जल्दी शांत भी हो जाते हैं.

नशे में क्राइम को अंजाम देना: तीसरा कारण नशा है जिसमें नशा करने के बाद हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं.

डॉ सुमन कहते हैं "हमारे मन मस्तिस्क की तीन अवस्था होती हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो हम चेतना में बात कर रहे हैं, जब लोग सो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं उस अवस्था में बात करते हैं तो उसको अचेतन अवस्था कहा जाता हैं."

तीसरी अवस्था होती हैं नशे की, जिसको अर्ध चेतना बोलते हैं. ये बीच वाली स्थिति है. जब लोग शराब पीते हैं और शरीर में एल्कोहल की मात्रा शरीर में जाती है तो ये स्थिति आती है. इस स्थिति में अचानक ही क्षणिक डिसीजन में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में मुहआ शराब का चलन ज्यादा: डॉ सुमन कहते हैं "सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ शराब पीने का प्रचलन महिला पुरुष दोनों में है. अंग्रेजी शराब से तुलनात्मक इसमें 60 प्रतिशत इथायल की मात्रा होती है जो बहुत ज्यादा होती है. लम्बे समय तक नशा करने पर भी मानिसक विकृति पैदा होती है."

डॉ. सुमन आगे बताते हैं पहले और आज के सरगुजा में बहुत अंतर है. इसका कारण है सोशल पैरेंटिंग खत्म हो रही है. रिश्तों का जो एहसास पहले था वो अब नहीं रहा. पहले नैतिक रूप से गांव में सबसे संबंध होता था. बच्चों में बड़े बुजुर्गों का डर रहता था जो अब नहीं रहा. ज्यादातर बच्चे मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और उनमे जिज्ञासा खत्म हो रही है. युवाओं में कम समय में ज्यादा पाने की सोच पनप रही है. जिससे मनमुताबिक चीजें हासिल नहीं होने पर वे मानसिक रूप से टूट रहे हैं. ऐसी हालत में युवा सकारात्मक रूप से आगे ना पढ़कर नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं. ये पूरे समाज के लिए बड़ी समस्या है. इसमें, सामाजिक संगठन के लोगों को, मीडिया के लोगों को, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सभी को मिल जुलकर काम करने की जरूरत है.

TAGGED:

मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025MENTAL HEALTHHOW TO MAINTAIN MENTAL HEALTHमानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकताMENTAL HEALTH DAY 2025

