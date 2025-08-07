पलामू: गढ़वा से रांची तक जल्द ही मेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी. पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने गढ़वा से रांची तक मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने सांसद को मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का आश्वासन दिया है.

मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू होने से कितना फायदा पहुंचेगा

पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कई मामलों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद सांसद विष्णुदयाल राम की तरफ से यह जानकारी दी गई है. सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि बरवाडीह चिरिमिरी अंबिकापुर नई रेलवे लाइन का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाना है. इस परियोजना से झारखंड-छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मजबूत होगा.

रेल कॉरिडोर से झारखंड से मुंबई के बीच दूरी भी कम हो जाएगी. साथ ही झारखंड के कई जिलों को फायदा भी होगा. दरअसल, बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया जा रहा था, लेकिन उस दौरान से सैया परियोजना अधूरी पड़ी हुई है.

अब आठ घंटे का सफर 4 घंटे में होगा पूरा

पलामू सांसद ने रेल मंत्री से कहा कि गढ़वा से रांची जाने के लिए डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं है. रांची-टोरी मेमू ट्रेन का विस्तार गढ़वा टाउन तक किया जाए एवं एक नई पैसेंजर ट्रेन गढ़वा से रांची तक के लिए दिया जाए. दरअसल, पलामू के इलाके से रांची जाने के लिए सुबह में सासाराम वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन होता है. जबकि कई ट्रेन बरकाकाना होते हुए रांची जाती है. इन ट्रेनों से पलामू से रांची जाने में 7 से 8 घंटे का सफर तय करना पड़ता है. पलामू से टोरी लोहरदगा के रास्ते यह सफर 3 से 4 घंटे की होती है.

ये भी पढ़ें: लोकसभा में उठा पलामू के चियांकी एयरपोर्ट का मुद्दा, पलामू सांसद ने कहा - राज्य सरकार नहीं उठा रही जरूरी कदम

टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पलामू से चले, पलामू सांसद ने केंद्रीय रेलमंत्री से रखी मांग

झारखंड के इस ऐतिहासिक स्थल पर रुकेगी रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस! जानें, ये कैसे हुआ संभव