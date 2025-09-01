जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद सरकार की ओर से फैसले की समीक्षा की जा रही है. इस बीच, जोधपुर में सर्वसमाज द्वारा सोमवार को सब-इंस्पेक्टर भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. सर्वसमाज संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया. मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस भर्ती को निरस्त नहीं कर जारी रखने की मांग की गई है.

प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि इस भर्ती में कुल 859 पद थे. अधिकतर का चयन अपनी योग्यता और मेहनत से हुआ है. चयनित अभ्यर्थी अधिकतर 30 वर्ष के हैं. अब पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते पुनः तैयारी करना संभव ही नहीं है. ऐसे में, सरकार से हमारी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो मेहनती हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए.

इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए. सभी ने भर्ती को यथावत रखने की मांग की. मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमानसिंह खांगटा ने बताया कि होनहार अभ्यर्थी अपनी मेहनत से सफल हुए. कई नौकरियां छोड़कर आए थे. उनके साथ न्याय होना चाहिए. खांगटा ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि इस मामले में न्यायालय के फैसले पर डबल बैंच में अपील कर मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो. हम यह भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने बदमाशी की है, उनके साथ सरकार को रियायत नहीं बरतनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जाए. शिक्षक नेता शंभूसिंह मेडतिया ने कहा कि सरकार के संकेत हैं कि वह इस भर्ती को रद्द करना चाह रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार न्यायालय में अपील करे, अन्यथा आगामी समय में पूरे राजस्थान में धरना-प्रदर्शन होगा.

2021 की भर्ती में सफल हुई अभ्यर्थी पूजा पन्नू ने बताया कि उसकी रैंक 431 है. उसने कहा, 'मैंने दसवीं, 12वीं व एमए में टॉप किया. पटवारी में भी टॉप किया. इसके बाद सब-इंस्पेक्टर बनी थी. टॉपर होने के बाद यह हालत है. आज हम अपने माता-पिता का सहारा बनने के बजाय उन पर बोझ बन गए हैं. चार साल निकलने के बाद वापस परीक्षा देनी पड़ेगी. न्यायालय ने 2025 में निर्णय दिया है, उन्हें पहले निर्णय देना चाहिए था. हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. अनुसंधान चलते-चलते दो साल हो चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम जांच तक नहीं पहुंचा. मेरे चयन पर मेरे परिवार और पूरे गांव ने मेरा सम्मान किया था, लेकिन आज हमारी हालत क्या हो गई है?'