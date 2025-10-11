दिल्ली: जैन मंदिर से कथित कलश चोरी के आरोप को लेकर जैन समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन
जैन समुदाय के सदस्यों ने जैन मंदिर से कथित कलश चोरी के आरोप को लेकर ज्योति नगर में विरोध प्रदर्शन किया.
Published : October 11, 2025 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर स्थित जैन मंदिर से कलश चोरी का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद जैन समाज के लोगों में काफी रोष व्याप्त है. इसके विरोध में जैन समाज के लोगों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की.
स्थानीय लोगों के अनुसार, जैन मंदिर से बीती शुक्रवार रात चोरों ने करीब 40-50 लाख रुपये कीमत का शिखर कलश चोरी कर लिया गया है. घटना थाना ज्योति नगर से महज डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर हुई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि चोर शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे से लेकर शनिवार सुबह 4 बजे तक मंदिर की छत पर रहे और बड़ी ही चालाकी से शिखर कलश उतार कर ले गए.
स्थानीय लोगों ने कहा कि पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोर को मंदिर की छत पर चढ़ते और शिखर के पास पहुंचते देखा जा सकता है. मंदिर प्रबंधन ने बताया कि चोरी के दौरान किसी को भनक तक नहीं लगी. सुबह जब मंदिर का माली पहुंचा तो शिखर कलश गायब मिला. इसके बाद पुलिस को घटना सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की. फिलहाल, मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि यह घटना ज्योति नगर थाने से कुछ ही दूरी पर हुई है. उन्होंने पुलिस से इलाके में नियमित गश्त बढ़ाने और सभी मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने की मांग की है. वहीं, स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी है. अगर जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए तो श्रद्धालुओं का विश्वास और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकता है.
