यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हैदरनगर नवरात्र मेला को लेकर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू

पलामू: हैदरनगर देवी धाम शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्र मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन रविवार से शुरू किया गया है. देवी धाम हैदरनगर के चर्चित मेला को लेकर झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन के सदस्य और मीडिया प्रभारी अंकु सिंह राणा ने दिनांक 16 सितंबर 2025 को मंडल रेल प्रबंधन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था.

भेजे गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि “हैदरनगर नवरात्र मेले में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से दर्शन और पूजन के लिए आते हैं. इस दौरान हैदरनगर रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होती है, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला स्पेशल और अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की जानी आवश्यक है.”

गढ़वा रोड से डेहरी ऑन सोन तक चलेगी ट्रेन

रेल मंडल डीडीयू ने इस मांग पर संज्ञान लेते हुए गढ़वा रोड से डेहरी ऑन सोन के बीच नई स्पेशल ट्रेन परिचालन रविवार से शुरू करा दिया है. इससे मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी. यह ट्रेन पूरे नवरात्र पर्व के दौरान 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी.

1877 से यहां नवरात्र पर लगता है मेला