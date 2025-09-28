ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हैदरनगर नवरात्र मेला को लेकर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू

हैदरनगर नवरात्र मेला को लेकर स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया. अब लोगों को हैदरनगर देवी धाम शक्तिपीठ पहुंचने में सहूलियत होगी.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 4:22 PM IST

पलामू: हैदरनगर देवी धाम शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्र मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन रविवार से शुरू किया गया है. देवी धाम हैदरनगर के चर्चित मेला को लेकर झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन के सदस्य और मीडिया प्रभारी अंकु सिंह राणा ने दिनांक 16 सितंबर 2025 को मंडल रेल प्रबंधन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था.

भेजे गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि “हैदरनगर नवरात्र मेले में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से दर्शन और पूजन के लिए आते हैं. इस दौरान हैदरनगर रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होती है, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला स्पेशल और अतिरिक्त ट्रेन की व्यवस्था की जानी आवश्यक है.”

गढ़वा रोड से डेहरी ऑन सोन तक चलेगी ट्रेन

रेल मंडल डीडीयू ने इस मांग पर संज्ञान लेते हुए गढ़वा रोड से डेहरी ऑन सोन के बीच नई स्पेशल ट्रेन परिचालन रविवार से शुरू करा दिया है. इससे मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी. यह ट्रेन पूरे नवरात्र पर्व के दौरान 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी.

1877 से यहां नवरात्र पर लगता है मेला

हैदरनगर देवी धाम शक्ति पीठ, जिसे राज्य सरकार ने राजकीय पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है, यहां 1887 से लगातार चैत्र और शारदीय नवरात्र में मेले का आयोजन होता है. इस दौरान झारखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित देशभर से श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं. झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए बेहद सहायक होगा.

