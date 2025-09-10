ETV Bharat / state

मेहरानगढ़ दुखांतिका: चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

लॉ एक्टिविस्ट ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल ने मेरानगढ़ हादसे पर गठित चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Mehrangarh Fort
मेहरानगढ़ दुर्ग (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 7:08 PM IST

5 Min Read
जोधपुर: मेहरानगढ़ स्थित चामुंडा मंदिर में करीब 17 साल पहले शारदीय नवरात्र के पहले दिन दर्शन के लिए हुई भगदड़ में 216 युवाओं की मौत के बाद जांच के लिए गठित आयोग की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई. इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है. इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को रूख कर लिया गया है. याचिकाकर्ता लॉ एक्टिविस्ट ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल ने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन पेश की है, जिसमें इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी हाईकोर्ट में करने की मांग की गई हैं.

इसलिए जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट: खंडेलवाल ने बताया कि हाइकोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने फाइनल हियरिंग के आदेश दिए. उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. वहां यह 15 सितंबर लिस्टेड होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र का था, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की थी, लेकिन मैंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे सार्वजनिक करवाया था. राजस्थान में भी जसराज चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होनी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे कैबिनेट की बैठक में रखकर आदेश जारी कर दिया कि इसे विधानसभा में नहीं रखा जाएगा. जिसके चलते रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई. जबकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में प्रावधान है कि रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होती है. इससे स्वत ही सार्वजनिक हो जाती है.

क्यों जरूरी है चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होना? (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: मेहरानगढ़ हादसे पर अंतिम सुनवाई 27 अगस्त को, सरकार रिपोर्ट नही करना चाहती सार्वजनिक - Rajasthan High Court

8 साल पहले लगी याचिका: जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2011 में सरकार को सौंप दी थी. वर्ष 2017 में याचिकाकर्ता मानाराम की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसमें वर्ष 2008 में मेहरानगढ़ दुर्ग में हुए हादसे की जांच के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई. याचिका में बताया गया था कि वर्ष 2011 में आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है. 2024 में खंडेलवाल ने भी याचिका लगाई जिसे कोर्ट ने मानाराम की याचिका के साथ क्लब कर दिया था.

पढ़ें: मेहरानगढ़ दुखांतिका : जस्टिस चोपड़ा ने कहा था रिपोर्ट आएगी तो कई होंगे बेनकाब, लेकिन ... - justice jasraj chopra report

हाईकोर्ट में आई थी रिपोर्ट, वापस भेजी: याचिका पर सुनवाई के दौरान ही सरकार ने आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें या नहीं करें, इस संबंध में निर्णय करने के लिए दो बार केबिनेट सब कमेटी गठित की थी. 2 सितंबर, 2019 को हाईकोर्ट ने सब कमेटी की रिपोर्ट व चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट तलब की थी. हाईकोर्ट ने सब कमेटी की रिपोर्ट तो रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के पास रखवा दी थी, जबकि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट वापस महाधिवक्ता के आश्वासन पर वापस भेज दी थी कि जब भी कोर्ट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देगी, रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी.

पढ़ें: मेहरानगढ़ दुखांतिका से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, महाधिवक्ता ने कहा- अब 16 साल हो गए, रिपोर्ट को ना करें सार्वजनिक - Rajasthan High Court

कोर्ट की थी कड़ी टिप्पणी: आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 अगस्त 2018 को मौखिक टिप्पणी करते सरकारी वकील से पूछा था कि अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई. अगर रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं करनी थी, फिर आयोग का गठन कर जनता का धन क्यों बर्बाद किया गया? कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाए?

216 युवाओं की गई थी जान: 30 सितंबर, 2008 को नवरात्रा के प्रथम दिन मेहरानगढ़ चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करने युवाओं की लाइनें लगी थी. दरवाजा खुलते ही दर्शनार्थी दौड़ कर पहले मंदिर पहुंचने का प्रयास करने लगे. इस दौरान हुई भगदड़ में 216 युवाओं की मौत हो गई. इसकी जांच के लिए जसराज आयोग का गठन किया गया. आयोग ने मेहरानगढ़ के कई दौरे किए. इसके बाद राजस्थान और देश के कई बड़े ऐसे मंदिरों के दौरे किए, जहां भारी भीड़ आती है. आयोग की सिफारिश पर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की. इसकी पालना मेहरानगढ़ में हो रही है.

जोधपुर में इस घटना को लेकर कई प्रदर्शन हुए थे. तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा के नेतृत्व वाले चोपड़ा आयोग का गठन किया था. आयोग को उस दर्दनाक हादसे के कारणों और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपायों का पता लगाने का काम सौंपा गया था. जिसके बाद आयोग ने अपनी 800 पन्नों की रिपोर्ट 5 मई, 2011 में सरकार को सौंपी थी. लेकिन यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई. इसके बाद बारी-बारी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दो बार सीएम बने, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया.

