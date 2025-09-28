दिल्ली का 300 साल पुराना मेहरम नगर गांव उजड़ने के कगार पर! AAP बोली- पहले झुग्गियां तोड़ीं, अब गांव पर बुलडोजर
दिल्ली हवाई अड्डे के पास स्थित मेहरम नगर गांव को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने दिया खाली करने का फरमान,गांव के लोग कर रहे तीखा विरोध
Published : September 28, 2025 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित करीब तीन सौ साल पुराना मेहरम नगर गांव इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है. यह गांव मुगल काल से बसा हुआ माना जाता है और आज भी यहां कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं. गांव की कुल आबादी करीब 15 हजार है. लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में गांव वालों को नोटिस देकर 30 सितंबर तक गांव खाली करने का आदेश जारी कर दिया. इससे गांव के लोगों में गुस्सा और डर दोनों फैल गया. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है और 16 दिसंबर तक का स्टे दिया है, लेकिन ग्रामीणों की चिंता खत्म नहीं हुई है.
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के आदेश के खिलाफ आक्रोश : यहां के स्थानीय लोगों को लगता है कि सरकार और एजेंसियां किसी भी समय दोबारा दबाव बना सकती हैं. यही कारण है कि गांव में एनएसजी के खिलाफ पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. शनिवार से दो दिनों के लिए महापंचायत हो रही है. वहीं, रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पहुंचे.
महापंचायत और 36 बिरादरी का समर्थन: शनिवार से मेहरम नगर में दो दिन की महापंचायत शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के अलावा आस-पास की 36 बिरादरी और 360 गांवों के प्रधान भी पहुंचे. सभी ने मिलकर यह मांग रखी कि एनएसजी अपना आदेश तुरंत वापस ले. ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति की धरोहर है. अगर यह उजड़ता है तो न केवल सैकड़ों परिवार बेघर होंगे बल्कि दिल्ली का एक अहम ऐतिहासिक हिस्सा भी खत्म हो जाएगा.
गांव के इतिहास की गवाही : गांव के निवासी सोनू प्रजापति ने बताया कि मेहरम नगर गांव मुगल काल से बसा हुआ है. उन्होंने 1874 के नक्शे और 1911, 1965 के दस्तावेज़ भी दिखाए. उनका कहना है कि 1965 के भारत-चीन युद्ध के समय एयरपोर्ट के किनारे बसे लोगों को हटाकर यहां भेजा गया था. एनएसजी 1986 में आई और तब गांव की शमशान घाट पर सिर्फ चार तंबू लगाए थे, आज वही एजेंसी हमें गांव छोड़ने का नोटिस दे रही है. गांव वालों का कहना है कि उनके पूर्वजों की जमीन है और बारह-तेरह पीढ़ियां यहां रह चुकी हैं. इसलिए वे इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे.
