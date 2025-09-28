ETV Bharat / state

दिल्ली का 300 साल पुराना मेहरम नगर गांव उजड़ने के कगार पर! AAP बोली- पहले झुग्गियां तोड़ीं, अब गांव पर बुलडोजर

दिल्ली हवाई अड्डे के पास स्थित मेहरम नगर गांव को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने दिया खाली करने का फरमान,गांव के लोग कर रहे तीखा विरोध

तीन सौ साल पुराना गांव को सता रहा उजड़ने का खतरा
तीन सौ साल पुराना गांव को सता रहा उजड़ने का खतरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2025 at 3:03 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित करीब तीन सौ साल पुराना मेहरम नगर गांव इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है. यह गांव मुगल काल से बसा हुआ माना जाता है और आज भी यहां कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं. गांव की कुल आबादी करीब 15 हजार है. लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में गांव वालों को नोटिस देकर 30 सितंबर तक गांव खाली करने का आदेश जारी कर दिया. इससे गांव के लोगों में गुस्सा और डर दोनों फैल गया. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है और 16 दिसंबर तक का स्टे दिया है, लेकिन ग्रामीणों की चिंता खत्म नहीं हुई है.

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के आदेश के खिलाफ आक्रोश : यहां के स्थानीय लोगों को लगता है कि सरकार और एजेंसियां किसी भी समय दोबारा दबाव बना सकती हैं. यही कारण है कि गांव में एनएसजी के खिलाफ पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. शनिवार से दो दिनों के लिए महापंचायत हो रही है. वहीं, रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पहुंचे.

गांव में एनएसजी के खिलाफ पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन (ETV Bharat)

महापंचायत और 36 बिरादरी का समर्थन: शनिवार से मेहरम नगर में दो दिन की महापंचायत शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों के अलावा आस-पास की 36 बिरादरी और 360 गांवों के प्रधान भी पहुंचे. सभी ने मिलकर यह मांग रखी कि एनएसजी अपना आदेश तुरंत वापस ले. ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति की धरोहर है. अगर यह उजड़ता है तो न केवल सैकड़ों परिवार बेघर होंगे बल्कि दिल्ली का एक अहम ऐतिहासिक हिस्सा भी खत्म हो जाएगा.

गांव के इतिहास की गवाही : गांव के निवासी सोनू प्रजापति ने बताया कि मेहरम नगर गांव मुगल काल से बसा हुआ है. उन्होंने 1874 के नक्शे और 1911, 1965 के दस्तावेज़ भी दिखाए. उनका कहना है कि 1965 के भारत-चीन युद्ध के समय एयरपोर्ट के किनारे बसे लोगों को हटाकर यहां भेजा गया था. एनएसजी 1986 में आई और तब गांव की शमशान घाट पर सिर्फ चार तंबू लगाए थे, आज वही एजेंसी हमें गांव छोड़ने का नोटिस दे रही है. गांव वालों का कहना है कि उनके पूर्वजों की जमीन है और बारह-तेरह पीढ़ियां यहां रह चुकी हैं. इसलिए वे इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे.

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के आदेश के खिलाफ लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)
लोगों की तकलीफ: परवेज कुमार ने कहा कहा कि इतनी दिक्कत है कि आदमी टेंशन में मर रहा है. यहां दो-तीन लोग तनाव में जान गंवा चुके हैं. बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठप हो गई है, टैक्सी चलाने वाले, छोटे कारोबार करने वाले सब परेशान हैं. उन्होंने बताया कि गांव की आबादी 10-15 हज़ार के बीच है. इतने बड़े समुदाय को अचानक उजाड़ना व्यावहारिक नहीं है. लोग पूछ रहे हैं कि वे अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे, कहां जाएंगे, रोजगार कैसे चलाएंगे.लोगों ने कहा हम गांव नहीं छोड़ेंगे: गांव के ही कृष्णा कांत सिंह ने कहा कि महापंचायत इसलिए बुलाई गई है ताकि सब लोग इकट्ठे होकर गांव को बचाएं. निर्मला ने बताया कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं है. हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, बुजुर्गों की जमीन है, यहां पर हमारे बाप-दादाओं की पीढ़ियां गुजर गईं. कोई भी आए हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे.
पुराना गांव है और सब लोग दिल्ली के मूल निवासी हैं इसलिए ये तानाशाही है (ETV Bharat)
विपक्ष का दावा दिल्ली के 365 गांव एक साथ है: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेहरम नगर गांव है ये पुराना गांव है और ये सब लोग दिल्ली के मूल निवासी हैं. अब पहले आपने झुग्गी झोपड़ी वालों के ऊपर बुलडोजर चलाया, फिर अनाधिकृत कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर चलाया. अब आप जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, हमारे तीन सौ पैंसठ गांव में से एक है, उसको आप कह रहे हो कि गांव खाली कर दो. ये क्या गुंडागर्दी है? आज मेहरम नगर की लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली के सारे तीन सौ पैंसठ गांव एक साथ है.

