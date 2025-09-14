ETV Bharat / state

मास्टरमाइंड हिम्मत किरोड़ी वांछित, पुलिस ने सप्लायर को दबोचा, जानिए पूरा मामला

किरोड़ी निवासी तस्कर से खरीदता था मादक पदार्थ : थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि वह यह अवैध मादक पदार्थ हिम्मत मीना किरोड़ी से खरीदता था. उसके बाद जिले में छोटे-छोटे नेटवर्क के जरिए सप्लाई करता था.

पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी को 22.55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है. वीर सिंह लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और स्मैक की सप्लाई करता था.

दौसा: जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है. मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा वार करते हुए एक सप्लायर को दबोचा. पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक की देखरेख में थाना प्रभारी गौरव प्रधान के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस अब फरार आरोपी हिम्मत मीना किरोड़ी की तलाश में दबिश दे रही है. हिम्मत किरोड़ी न सिर्फ इस मामले का मास्टरमाइंड है, बल्कि बालाजी थाना क्षेत्र के दो अन्य मामलों में भी वांछित आरोपी है. पुलिस टीम को उम्मीद है कि जल्द ही हिम्मत किरोड़ी को भी गिरफ्त में लिया जाएगा.

पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में चल रहे नशा विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने कहा है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्मैक और अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ना पुलिस की पहली प्राथमिकता है.

नशे के सौदागरों कर लगातार जारी रहेगी कार्रवाई : गौरतलब है कि राजस्थान के कई जिलों की तरह दौसा में भी स्मैक और अवैध ड्रग्स का कारोबार लगातार फैल रहा है. इस वजह से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंस रही है. पुलिस लगातार अभियान चला रही है और पिछले कुछ समय में कई बड़े तस्करों और सप्लायर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है.

अब हिम्मत किरोड़ी जैसे सौदागरों पर शिकंजा कसना पुलिस की प्राथमिकता है. मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस का सख्त संदेश साफ है- जिले में नशे का कारोबार करने वाले किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा. यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.