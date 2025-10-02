ETV Bharat / state

यूपी की अद्भुत रामलीला; हकीकत में 'मेघनाद' मंत्रों से लक्ष्मण को कर देते हैं मूर्क्षित, डॉक्टर भी नहीं कर पाते ठीक

खजुहा कस्बे में 552 साल से एक दिन की होती है रामलीला, यहां रावण का पुतला जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है

Etv Bharat
खजुहा कस्बे में निकाली गई रावण की झांकी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 8:12 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुरः उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में छोटी काशी के नाम से मशहूर खजुहा स्वर्णिम अतीत की कहानी बयां करता है. यहां 118 अद्भुत शिव मंदिर व इतने ही कुएं हैं. यहां मुगल रोड पर विशालकाय फाटक और सरायं स्थित है. मुगल रोड के उत्तर में रामजानकी मंदिर, पांच विशालकाय तालाब, बनारस के समान प्रत्येक गली में कुएं पुराने वैभव और भव्यता के प्रतीक हैं.

आदि काल में खजुहा को खजुहा गढ़ के नाम से जाना जाता था. इस स्थान का मुगल काल में काफी महत्व था. औरंगजेब के समय यह इलाहाबाद मंडल की मुख्य छावनी थी. 5 जनवरी 1659 में मुगल शासक औरगंजेब का अपने भाई शाहशुजा के साथ युद्ध हुआ था. औरंगजेब ने शाहशुजा को यहीं पर मारा था. जीत की खुशी में उसने यहां खूबसूरत बाग और 130 कमरों की सरायं बनवाई थी. वहीं, खजुहा में लगभग 552 साल पहले शुरू हुई अनोखी रामलीला आज भी जारी है. जिसका उल्लेख वंशावली पुस्तक में मिलता है.

खजुहा कस्बे में दशहरे पर शुरू होने वाली रामलीला देखने वाले भी एक बारगी आश्चर्य में पड़ जाते हैं. यहां पर न तो रावण का पुतला जलाया जाता है और न ही पहले श्रीराम को पूजा जाता है. इतना ही नहीं लक्ष्मण की मूर्छा भी काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत होती है. मेघनाद द्वारा मंत्रों से दी गई मूर्छा को कोई डॉक्टर भी नहीं तोड़ सकता है.

रावण के सिर.
रावण के सिर. (ETV Bharat)

मंत्र उच्चारण से लक्ष्मण हो जाते हैं मूर्छितः रामलीला समिति से जुड़े चमनलाल बताते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा की लीला काल्पनिक नहीं बल्कि सच होती है. इसके लिए कानपुर में रहने वाले पंडित जी मेघनाद का किरदार निभाते हैं. उन्हें मंत्रों से मूर्छा दिलाने की कला आती है. रामलीला में लक्ष्मण मूर्छा लीला मंचन के दिन वो पूरा दिन व्रत रहते हैं. लीला के समय वह मंत्र उच्चारण करके लक्ष्मण को मूर्छित करते हैं. इस मूर्छा को डॉक्टर भी नहीं तोड़ सकते हैं. इसके बाद हनुमान जी मेला स्थल से करीब तीन किमी दूर वीरपुर गांव में स्थित एक बाग से संजीवनी बूटी लाते हैं.

एक वर्ष लक्ष्मण की आयु हो जाती है कमः चमनलाल आगे बताते हैं कि लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए जल्द कोई युवा ग्रामीण तैयार नहीं होता है. उनमें ऐसी भ्रांति है कि लक्ष्मण के किरदार के समय आने वाली मूर्छा से एक वर्ष आयु कम हो जाती है. इस लीला को देखने क्षेत्र ही नहीं आसपास के जिलों से भारी भीड़ उमड़ती है. यहां मंचन के लिए अलग-अलग स्थान हैं. लीला के हिसाब से हर व्यवस्था की जाती है.

दशहरे के दिन होती है रामलीलाः रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष दयाराम उत्तम बताते हैं कि बुजुर्गों से सुनने को मिलता आ रहा है कि रामलीला को करीब 552 साल से अधिक समय हो चुका हैं. रामलीला से पहले यहां ऐतिहासिक मेला भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया (हरितालिका तीज) से शुरू हो जाता है. इस दिन ग्रामवासी शंख, घंटा, ढोल, मंजीरा लेकर गांव के बाहर स्थित नरहिया झील से मिट्टी, कुश आदि निकालकर लाते हैं. इनसे ही गणेश प्रतिमा का निर्माण होता है. दशहरा के दिन गणेश प्रतिमा की पूजा के बाद ही रामलीला शुरू होती है. जो इसी दिन खत्म हो जाती है.

श्रीराम से पहले रावण की होती है पूजाः दयाराम ने बताया कि यहां श्रीराम से पहले रावण की पूजा की जाती है. यह परंपरा यहां वर्षों से चली आ रही है. इसका कारण है कि खजुहा के लोग है कि रावण एक महान ज्ञानी और पराक्रमी व्यक्ति था. इसलिए, लोग रावण के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को भी रावण के पैर छूकर महाज्ञानी और पराक्रमी बनने का आशीर्वाद दिलाया जाता है. लोगों का मानना है कि एक तो रावण ब्राह्मण था और दूसरा महाज्ञानी व महान प्रतापी था. भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने भी रावण से ज्ञान लिया था. इसलिए खजुहा के लोग रावण के पुतले को जलाते नहीं बल्कि पूजा करते हैं वो भी भगवान राम की पूजा से पहले.

वध के बाद रावण की तेरवहीं की जातीः दयाराम ने बताया कि रामलीला में सभी स्वरूप (पुतले) लकड़ी, कुश, सूमा से बनाए जाते हैं तथा उनके ऊपर टाट के बोरे चढ़ाकर रंगीन कपड़ा सिला जाता है. रावण, मेघनाथ, कुंभकरण के पुतले 50 से 60 फिट ऊंचे और 15 से 20 फीट चौड़े होते हैं. दिन में रावण-मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण एवं विभीषण आदि के इन विशालकाय पुतलों को नगर में घुमाया जाता है. रावण के दस सिर (इनमें एक सिर गधे का होता है) और बीस हाथ होते हैं. सिर का वजन लगभग दस क्विंटल का है. रावण को जलाया नहीं जाता है, उसकी बाकायदा तेरहवीं भी होती है. भारी भरकम पुतले की लकड़ी के पहिएनुमा पैरों पर सवारियां निकाली जाती है. राम, लक्ष्मण, भरत, शुत्रघ्न के लिए लकड़ी के पहिए वाले घोड़े होते हैं, जिन पर बैठकर वे युद्ध करते हैं. पहले इन घोड़ों को जेवरात से सजाया जाता था, किंतु बीते कई दशकों से यह परंपरा बंद हो गई है. रामलीला में रावण वध के दौरान राम जो बाण चलाते हैं, उन्हें ग्रामवासी घर ले जाते हैं और पूजा करते हैं.

रावण का एक सिर गधे काः दयाराम ने बताया कि रावण का एक सिर गधे का होने को लेकर बुजुर्ग बताते हैं कि रावण के पुतले में दस सिरों में से एक सर गधे का होता है. गधे का सिर एक प्रतीकात्मक चित्रण है, जो रावण के अहंकार, मूर्खता और अज्ञान को दर्शाता है. गधा उसकी 10 बुराइयों या वासनाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो दर्शाता है कि सबसे विद्वान व्यक्ति भी गलतियों और नकारात्मक गुणों से अछूता नहीं है. यह एक सांकेतिक तरीका है कि उसके विभिन्न गुण एक साथ कैसे मौजूद थे, जिसमें उसकी बुद्धि और उसकी बुराइयाँ भी शामिल हैं. रावण के दस सिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, पक्षपात, धोखा, द्वेष और व्यभिचार जैसी दस नकारात्मक प्रवृत्तियों का भी प्रतीक माने जाते हैं.

तांबे से बनाया जाता शीशः दयाराम ने बताया कि रावण का शीश तांबे से बनाया जाता है. तांबे के शीश वाले रावण के पुतले को हजारों दीपों की रोशनी प्रज्वलित करके सजाया जाता है. इसके बाद ठाकुर जी के पुजारी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के पहले रावण की पूजा की जाती है. खजुहा की रामलीला में रावण का सिर तांबे का होने का कारण एक विशेष स्थानीय परंपरा और यह दर्शाती है कि रावण के दस सिर उसकी बुद्धि, विद्या और नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रतीक थे, जिन्हें अंततः जलाकर नष्ट कर दिया जाता है. यह सिर प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान और बुराई के अंत का प्रतिनिधित्व करता है. यह तांबे का सिर न केवल रावण की विद्वत्ता का प्रतीक है, बल्कि यह सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों के अंत और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो दशहरा उत्सव का मुख्य संदेश है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMLILA OF KHAJUHAMEGHNAAD STUNS LAXMAN WITH MANTRASDUSSEHRA 2025RAVANA DAHAN FATEHPURUNIQUE RAMLILA OF UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.