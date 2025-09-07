ETV Bharat / state

शिलांग पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम के भाई पर लगाए सनसनीखेज आरोप

इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश की चार्जशीट. 790 पेज का आरोपपत्र दाखिल.

शिलांग पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 8:07 PM IST

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथियों के साथ मिलकर हनीमून के दौरान शिलांग में कर दी थी. इस मामले में शिलांग पुलिस ने जांच कर चार्जशीट कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी है. ऐसे में चार्जशीट की जानकारी के लिए राजा रघुवंशी का भाई विपिन शिलांग जाएगा. इधर विपिन रघुवंशी ने सोनम के भाई गोविंद पर धोखा देने के आरोप भी लगाए हैंं. गोविंद के द्वारा सोनम की मदद करने की बात भी सामने आई है.

शिलांग पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. मेघालय पुलिस ने शनिवार को शिलांग के सोहरा उप-मंडल न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों के खिलाफ 790 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया है. बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.

राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम के भाई पर लगाए सनसनीखेज आरोप (ETV Bharat)

इधर चार्जशीट को लेकर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि "चार्जशीट में क्या लिखा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. पुलिस के द्वारा मुझे बताया गया है कि सोनम के द्वारा ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई और उसी के कहने पर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया. अब सोमवार को मैं शिलांग जाऊंगा और पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा है इस बात की जानकारी लूंगा."

'सोनम का भाई अपनी बात से पलटा'

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने गोविंद पर कई आरोप लगाए हैं. विपिन रघुवंशी का आरोप है कि "गोविंद यह मानने को अब तैयार नहीं है कि सोनम ने राजा की हत्या की है. जबकि गोविंद ने पहले कहा था कि मेरी बहन ने ही हत्या की है और उसे फांसी मिलना चाहिए, लेकिन अब गोविंद अपनी बात से पलट गया है."

सोनम के भाई गोविंद पर लगाए आरोप

विपिन का आरोप है कि "सोनम के अकाउंट में हवाला के लाखों रुपये जमा हैं. इस बात की जानकारी गोविंद के द्वारा ही मुझे दी गई थी. इसी कारण अब वह सोनम को बचाने में लग गया है. गोविंद के द्वारा ही पहले कहा गया था कि हमें वह इंसाफ दिलाएगा लेकिन अब वह पलट गया है. पहले उसकी बहन ने हमारे भाई को धोखा दिया और उसे मरवा दिया और आज गोविंद हमें और हमारे परिवार को धोखा दे रहा है. यह कंफर्म है कि गोविंद सोनम से बात करता है और अब वह उसकी मदद भी कर रहा है."

'सोनम के लिए वकील तलाश रहा गोविंद'

विपिन ने आरोप लगाए कि "गोविंद ने पहले कहा था कि मैं राजा को इंसाफ दिलाउंगा और सोनम के लिए वकील नहीं करूंगा. अब मेरा अनुमान है कि जल्द ही गोविंद सोनम से मुलाकात करने के लिए शिलांग जाएगा और उसके लिए वकील तलाश रहा है."

शिलांग के वकीलों से केस नहीं लड़ने की अपील

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में परिजनों ने अब आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग की है. इस दौरान राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने शिलांग के वकीलों से अपील की है कि कोई भी वकील सोनम का केस नहीं लड़े. वहीं इस पूरे मामले में जिन 3 आरोपियों की जमानत हुई है उसे भी हाईकोर्ट से रद्द करवाने की बात विपिन कर रहा है.

