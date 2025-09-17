सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन, अभिभावकों ने जानी बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट
सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम आयोजित हुई. अभिभावकों ने बच्चों की प्रगति जानी, संवाद बढ़ा और पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया.
Published : September 17, 2025 at 6:09 PM IST
जयपुर: राज्य के सरकारी स्कूलों में बुधवार को मेगा पेरेंट्स-टीचर मीटिंग (पीटीएम) का आयोजन हुआ. कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर उनके बच्चों की प्रगति रिपोर्ट साझा की गई. महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. अभिभावक महेंद्र ने कहा कि यह पहल लगातार लागू होती रही तो बच्चों में निश्चित सुधार आएगा. उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल अब सरकारी स्कूलों में भी बनने लगा है. वहीं, अभिभावक सत्यवीर सिंह ने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में न तो अच्छा शिक्षण वातावरण था और न ही ऐसी गतिविधियां होती थीं, अब उनके बच्चे को बेहतर शिक्षा और संवाद मिल रहा है.
अभिभावक-शिक्षक संवाद से बढ़ा विश्वास: पीटीएम में बच्चों की कमजोरियों और प्रगति पर क्लास टीचर्स ने सीधे अभिभावकों से चर्चा की. अभिभावकों ने इसे उपयोगी बताया. प्रेरणा सैनी ने कहा कि कोरोना काल के बाद उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया और अब सरकारी स्कूल भी पढ़ाई के स्तर पर प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं हैं. इस संवाद से बच्चों की कमियां सामने आईं और अभिभावकों का भरोसा मजबूत हुआ.
इसे भी पढ़ें- पीएम का जन्मदिन : शिक्षा विभाग की मेगा पीटीएम , 10 लाख से ज्यादा अभिभावक पहुंचेंगे सरकारी स्कूलों तक
मेगा पीटीएम का आयोजन
- सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर मेगा पेरेंट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन
- अभिभावकों ने कहा, अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों को दे रहे टक्कर
- बच्चों की प्रगति रिपोर्ट सीधे क्लास टीचर्स ने दी.
- अभिभावक-शिक्षक संवाद से बढ़ा विश्वास
- पीटीएम के साथ शुरू हुआ 15 दिन का 'स्वच्छता सेवा पखवाड़ा'
- अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ किए पौधारोपण
- जॉइंट डायरेक्टर मंजू शर्मा ने किया औचक निरीक्षण
पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण का संदेश: पीटीएम के साथ ही ‘स्वच्छता सेवा पखवाड़ा’ शुरू किया गया. अभिभावकों ने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल परिसर में पौधारोपण किया. इससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव जागा. जॉइंट डायरेक्टर मंजू शर्मा ने जयपुर के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर पीटीएम की सफलता की पुष्टि की. प्राथमिक कक्षाओं में रीडोथोन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ. उन्होंने कहा कि सम्भव है इसका एक रिकॉर्ड बने.
प्रशासनिक पहल और आंकड़ों का रिकॉर्ड: महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रधानाचार्य कुमुद शर्मा ने बताया कि मेगा पीटीएम से अभिभावकों का जुड़ाव बढ़ा है. प्रत्येक छात्र की प्रगति रिपोर्ट क्लास टीचर ने साझा की और अभिभावकों ने उत्साह के साथ भाग लिया, अब शिक्षकों को मेगा पीटीएम के आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिससे इसका रिकॉर्ड तैयार होगा और आगे की योजना में मदद मिलेगी.
इसे भी पढ़ें- शिक्षा मंत्री दिलावर बोले- डिजिटल युग में निरक्षर होना कलंक, इस वर्ष 30 लाख को किया जाएगा साक्षर