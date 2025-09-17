ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन, अभिभावकों ने जानी बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट

जयपुर: राज्य के सरकारी स्कूलों में बुधवार को मेगा पेरेंट्स-टीचर मीटिंग (पीटीएम) का आयोजन हुआ. कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाकर उनके बच्चों की प्रगति रिपोर्ट साझा की गई. महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. अभिभावक महेंद्र ने कहा कि यह पहल लगातार लागू होती रही तो बच्चों में निश्चित सुधार आएगा. उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल अब सरकारी स्कूलों में भी बनने लगा है. वहीं, अभिभावक सत्यवीर सिंह ने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में न तो अच्छा शिक्षण वातावरण था और न ही ऐसी गतिविधियां होती थीं, अब उनके बच्चे को बेहतर शिक्षा और संवाद मिल रहा है.

अभिभावक-शिक्षक संवाद से बढ़ा विश्वास: पीटीएम में बच्चों की कमजोरियों और प्रगति पर क्लास टीचर्स ने सीधे अभिभावकों से चर्चा की. अभिभावकों ने इसे उपयोगी बताया. प्रेरणा सैनी ने कहा कि कोरोना काल के बाद उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया और अब सरकारी स्कूल भी पढ़ाई के स्तर पर प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं हैं. इस संवाद से बच्चों की कमियां सामने आईं और अभिभावकों का भरोसा मजबूत हुआ.

सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम (ETV Bharat Jaipur)

