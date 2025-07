ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में 5 जुलाई से शुरू होगा मेगा पौधारोपण अभियान, 5 लाख से ज्यादा पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य - MEGA PLANTATION CAMPAIGN

5 जुलाई से शुरू होगा मेगा पौधारोपण अभियान ( Etv Bharat )

Published : July 4, 2025 at 11:37 PM IST | Updated : July 5, 2025 at 9:52 AM IST

चंडीगढ़: पर्यावरण संरक्षण और शहर की हरियाली को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने 5 जुलाई से शहर में 5 लाख से ज्यादा पेड़-पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. यह अभियान अगले दो महीनों तक चलेगा, जिसमें वन विभाग, नगर निगम और इंजीनियरिंग विभाग मिलकर शहर को और हरा-भरा बनाने की दिशा में काम करेंगे. इसके साथ ही, हाल ही में बारिश के कारण गिरे पेड़ों ने प्रशासन को पेड़ों की सेहत पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है. इस दिशा में वन विभाग ने शहर के पुराने पेड़ों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है. बारिश ने उजागर की पेड़ों की सेहत पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में हुई भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं. हालांकि, इन घटनाओं में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई दीवारें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं. विशेष रूप से रेजिडेंशियल इलाकों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों के गिरने की घटनाएं ज्यादा देखी गईं. पर्यावरण एक्टिविस्ट्स का मानना है कि यह समस्या नगर निगम और इंजीनियरिंग विभाग की गलत योजना का नतीजा है. उनके अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी जड़ें कमजोर हो रही हैं और पेड़ आसानी से गिर रहे हैं. मेगा पौधारोपण अभियान (Etv Bharat) तीन विभागों की जिम्मेदारी, अलग-अलग भूमिका चंडीगढ़ में पेड़-पौधों की देखरेख और प्रबंधन का काम तीन विभागों के बीच बांटा गया है. शहर की हरियाली का सबसे बड़ा हिस्सा वन विभाग के पास है, जो जंगलों और खुले क्षेत्रों में पेड़ों की देखरेख करता है. सड़कों और सरकारी कार्यालयों के आसपास के पेड़ों का प्रबंधन इंजीनियरिंग विभाग करता है, जबकि रेजिडेंशियल इलाकों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की जिम्मेदारी नगर निगम की है. हाल की घटनाओं में गिरे ज्यादातर पेड़ नगर निगम और इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्रों में थे, जिसके कारण सरकारी क्वार्टरों की इमारतों सहित कई दीवारें क्षतिग्रस्त हुईं. वन महोत्सव के साथ पौधारोपण की शुरुआत

वन विभाग के डायरेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि जुलाई का महीना पेड़-पौधों के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस दौरान बारिश पौधों को पर्याप्त पानी और पोषण प्रदान करती है. इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है. इस साल 5 जुलाई से शुरू होने वाले इस अभियान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शनिवार सुबह से शहर के विभिन्न हिस्सों में पौधारोपण शुरू किया जाएगा. 17 विभाग मिलकर बनाएंगे शहर को हरा-भरा चंडीगढ़ में मेगा पौधारोपण अभियान (Etv Bharat) इस मेगा पौधारोपण अभियान में वन विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और नगर निगम के अलावा शहर के 17 सरकारी विभाग हिस्सा लेंगे. स्कूलों, कॉलेजों और उन सरकारी कार्यालयों में भी पौधे लगाए जाएंगे, जहां खाली जगह उपलब्ध है. सौरभ कुमार ने बताया कि पौधारोपण से पहले अप्रैल महीने से ही उन स्थानों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया था, जहां पेड़-पौधे लगाए जाने हैं. इस दौरान यह तय किया गया कि किन स्थानों पर कौन से पेड़ और पौधे उपयुक्त होंगे. कौन से पेड़-पौधे होंगे शामिल? इस अभियान में 5 लाख की संख्या में पेड़ और पौधे दोनों शामिल हैं. इनमें नीम, अमरूद, बरगद, पीपल, कुसुम, इमली, गुलमोहर, जामुन, लेस्टोमिया जैसे पेड़ों के साथ-साथ तुलसी, गिलोय, और एलोवेरा जैसे हर्ब्स और कुछ झाड़ियां भी शामिल हैं. सौरभ कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ पहले से ही एक हरा-भरा शहर है, और इस अभियान से शहर की हरियाली को और बढ़ाने का लक्ष्य है. खास तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में पौधारोपण पर जोर दिया जाएगा, जहां पहले से ही जगह सुनिश्चित की जा चुकी है. पुराने पेड़ों की सेहत पर विशेष ध्यान हाल की बारिश और तूफान के बाद गिरे पेड़ों ने प्रशासन का ध्यान पुराने पेड़ों की सेहत की ओर खींचा है. सौरभ कुमार ने बताया कि शहर में वैज्ञानिक तरीकों से पेड़ों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है. मानसून के बाद से ही उन पेड़ों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है, जो सूख चुके हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, या दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. सभी सरकारी विभागों से उनके क्षेत्र में लगे पेड़ों की स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि समय रहते ऐसे पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जा सकें. इसे भी पढ़ें- हरियाणा में महिला कर्मचारियों को मिली Extra छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी, नियमित कर्मचारियों को भी मिलेंगी 25 छुट्टियां

Last Updated : July 5, 2025 at 9:52 AM IST