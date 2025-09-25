ETV Bharat / state

लखनऊ के बंद फ्लैट में लगी आग; अपार्टमेंट में धुआं भरने पर कई लोग फंसे, दमकल कर्मियों ने बचाई जान

एफएसओ रामकुमार रावत ने बताया कि दमकल कर्मियों ने तुरंत होज की मदद से आग बुझायी और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया.

September 25, 2025

लखनऊ: विज्ञानपुरी क्षेत्र स्थित मेगा पार्क व्यू अपार्टमेंट में गुरुवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब अपार्टमेंट की पहली मंजिल के एक बंद फ्लैट में भीषण आग लग गई. आग के कारण पूरे अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर धुआं भर गया. इससे ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर ही फंस गए. हालांकि, फायर ब्रिगेड के तुरंत एक्शन में आने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई.

अंबेडकरनगर गई थीं फ्लैट की मालकिन: फायर स्टेशन हजरतगंज के कंट्रोल रूम को शाम करीब 6 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. एफएसओ हजरतगंज रामकुमार रावत फायर टेंडर और स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि आग फ्लैट संख्या 104 में लगी थी और ऊंची-ऊंची लपटें निकल रही थीं. जांच में पता चला कि यह फ्लैट श्रीमती पन्ना का है. वह फ्लैट बंद करके अंबेडकरनगर गई हुई थीं.

देखते ही देखते बेकाबू हुई आग: आग की लपटें तेजी से फैलीं और सारा धुआं अपार्टमेंट के जीने (सीढ़ियों) में भर गया. इससे बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही फंस गए. पड़ोसियों और आलोक श्रीवास्तव ने फायर यूनिट के पहुंचने से पहले ताला तोड़कर और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया. तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी.

दमकल कर्मियों ने बचायी लोगों की जान: एफएसओ रामकुमार रावत ने बताया कि दमकल कर्मियों ने तुरंत होज फैलाकर आग बुझाना शुरू की. एफएसओ रावत और फायरमैन प्रतीक चौधरी ने धुएं से बचाव करते हुए तत्काल एक्शन लिया. दोनों खुद धुएं से भरी बिल्डिंग में घुसे और हर फ्लैट की चेकिंग करते हुए छत तक पहुंचे.

फंसे सभी लोग सुरक्षित निकाले गये: दमकल कर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए अपार्टमेंट के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. उनकी त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से अपार्टमेंट में मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ.

एक कमरा बुरी तरह जलकर खाक हुआ: दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. आग से फ्लैट नंबर 104 का एक कमरा पूरी तरह जलकर खाक हो गया. उसमें रखा पूरा सामान भी जल गया. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है.

