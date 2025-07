ETV Bharat / state

अगले 6 दिनों तक बिहार में बंपर नौकरी, QR कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कराएं, 10वीं से ग्रैजुएशन तक वालों को मौका - JOBS IN BIHAR

Published : July 9, 2025 at 7:48 PM IST

By ETV Bharat Bihar Team

पटना : बिहार में नौकरियों की बहार आयी है. सरकारी नौकरी के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियां भी नौकरी बांटने में जुटी हुई है. ऐसे में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर एक बार फिर दस्तक दे चुका है. श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार और बिहार कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में 'मेगा जॉब फेयर 2025' का आयोजन किया जा रहा है.

पटना में मेगा जॉब फेयर : राजधानी पटना में 10 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक यह 'मेगा जॉब फेयर 2025' लगेगा. यह आयोजन दशरथ मांझी, श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के पास) में होगा. मेगा जॉब फेयर से संबंधित जानकारी श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दी.

''यह रोजगार मेला राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां उन्हें देश की 70 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. सरकार की कोशिश है कि युवाओं को उनके कौशल और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उचित रोजगार उपलब्ध कराया जाए.''- संतोष कुमार सिंह, श्रम संसाधन मंत्री

कौन-कौन कंपनियां होंगी शामिल ? : इस मौके पर श्रम विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि मेगा जॉब फेयर में भाग लेने वाली नामी कंपनियों में MRF Tyres, Subros Ltd., L&T, Sudhir Power Ltd., Barbeque Nation, KPR Mills, Zomato, Muthoot Finance, Maxicus Kochar Tech (BPO), Cream Stone, AIIPL Ltd., Uniconverge Technologies, Dhoot Transmission, HCAC Health Care और ShramIN जैसी राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां शामिल हैं.