'20 दिनों में दिल्ली होगी क्लीन, जलभराव भी नहीं होगा', पढ़िए - मेयर ने क्या किए दावे - CLEAN DELHI CAMPAIGN

दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 5, 2025 at 5:38 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 6:29 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार से मेगा सफाई अभियान की शुरुआत हुई है. दिल्ली सरकार के साथ ही दिल्ली नगर निगम की टीम युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था में जुट गई है. इस अभियान को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की. मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि आज से दिल्ली में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत हुई है. दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही इस अभियान में जुटी हुई है. युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था: इस अभियान में दिल्ली नगर निगम न केवल सफाई कर रहा है बल्कि नाली और नालों की डीसिल्टिंग भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास है. ऐसे में दोनों के बीच तालमेल के साथ सफाई अभियान की जा रही है. इस सफाई अभियान में दिल्ली में जगह-जगह सफाई की जाएगी. इसके साथ ही नाली और नालों को भी साफ किया जाएगा. ताकि दिल्ली में जल भराव की स्थिति ना बने. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास है ऐसे में अब तालमेल की कोई कमी नहीं है. सभी अधिकारी काम कर रहे हैं. दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह से बातचीत (ETV Bharat)

