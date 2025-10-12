रांची में भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच, तैयारियों को लेकर डीसी की अहम बैठक
रांची में क्रिकेट का खुमार चढ़ने वाला है. भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर डीसी ने अहम बैठक की.
Published : October 12, 2025 at 8:46 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम धुर्वा में आगामी 30 नवंबर 2025 को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच खेला जाएगा. इस वनडे मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई हैं.
इस अंतरराष्ट्रीय मैच के सफल आयोजन को लेकर रविवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और JSCA के पदाधिकारी शामिल हुए.
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मैच के दौरान सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करना था. इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक पारस राणा, ट्रैफिक एसपी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, JSCA के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव और सचिव सौरभ तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
इस बैठक में अनुमान लगाया गया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले में देशभर से बड़ी संख्या में दर्शक रांची पहुंचेंगे. इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और सिक्योरिटी मैनेजमेंट पर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और स्टेडियम क्षेत्र में प्रवेश- निकास प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
उन्होंने कहा कि सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और पूर्व तैयारी से ही आयोजन सफल हो सकेगा. हमारा लक्ष्य है कि यह आयोजन न केवल खेल प्रेमियों के लिए यादगार बने, बल्कि रांची की छवि एक उत्कृष्ट मेजबान के रूप में और मजबूत हो.
इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि मैच के दिन स्टेडियम के आसपास वन-वे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही, विभिन्न जगहों पर कंट्रोल रूम, मेडिकल सहायता केंद्र और फायर सेफ्टी यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने जिला प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस तरह की तैयारी से आयोजन को उच्च स्तर पर संपन्न किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि स्टेडियम परिसर और दर्शक दीर्घा की मरम्मत और साफ-सफाई का कार्य अंतिम चरण में है. वहीं मैदान की घास, पिच और सुविधाओं को भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है.
JSCA सचिव सौरभ तिवारी ने कहा कि टिकट प्रबंधन और दर्शकों की एंट्री व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि भीड़ का दबाव नियंत्रित रहे. उन्होंने यह भी बताया कि JSCA की ओर से मैच के दौरान पर्यावरण हितैषी उपायों पर भी काम किया जा रहा है. प्रशासन ने अपील की है कि दर्शक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों में सहयोग करें ताकि आयोजन सुचारु रूप से संपन्न हो सके.
इस अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर रांची में उत्साह का माहौल है. स्थानीय होटल, परिवहन सेवा प्रदाता और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी इस आयोजन से विशेष उम्मीदें लगाए हुए हैं. प्रशासन का प्रयास है कि रांची न केवल खेल के मैदान पर बल्कि मेजबानी के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल पेश करे.
