बीजापुर: मानसून के दौरान बस्तर में मलेरिया एक बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने आती है. बड़ी संख्या में मलेरिया के मरीज इस मौसम में अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं. कई बात को इलाज के अभाव में मरीज की मौत तक हो जाती है. इस बार शासन ने मलेरिया से निपटने के लिए बड़ी कार्य योजना तैयार की है. खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर के चार दिवसीय दौरे पर हैं.

मलेरिया पर काबू पाने की कयावद: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बीजापुर पहुंचे. अपने एक दिवसीय दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल बीजापुर का दौरा किया. स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैरमगढ़, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जांगला और बालिका पोटाकेबिन नैमेड़ का भी औचक निरीक्षण किया. जिला अस्पताल बीजापुर के उमंग मातृ-शिशु संस्थान एमसीएच सहित विभिन्न वार्डो का निरीक्षण कर मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा, भोजन की जानकारी हासिल की.

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल (Etv Bharat)

मरीजों से लिया फीडबैक: स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में काम करने वाले वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली. हेल्थ मिनिस्टर ने बीजापुर जिले में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताते हुए मलेरिया मुक्त बीजापुर बनाने के निर्देश दिए. बीजापुर में मलेरिया का प्रकोप अन्य जिलों से ज्यादा है. जिसे दूर करने के लिए डोर-टू डोर मलेरिया जांच और टेस्टिंग का काम भी किया जा रहा है.

एनिमिया से भी निपटने की तैयारी: एनिमिया की बढ़ते मरीजों और इस बीमार के इलाज के लिए भी शासन की ओर से लगातार काम किया जा रहा है. शासन की ओर से हेल्थ कर्मचारियों को कहा गया है कि वो खून की कमी, कुपोषण के शिकार लोगों के इलाज पर ध्यान दें. गर्भवती माताओं की जांच नियमित रुप से होती रहे. आवासीय विद्यालयों में मिलने वाले खाने में अंडा जरुर दें.

एंबुलेंस सुविधा पर फोकस: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिले में मरीजों को और प्रसूताओं को समय पर एंबुलेंस मिले इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें. दूर दराज के गांवों से मरीजों को लाने के लिए बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था पर भी जोर दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने बजट में स्वीकृत नवीन 220 सीटर जिला अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए स्थल चयन करने और जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. बैठक में सीजीएमएससी के चेयनमेन दीपक महस्के, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, कलेक्टर संबित मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.