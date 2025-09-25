मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा अपग्रेडेशन, सीएम का निर्देश- खेल यूनिवर्सिटी खोलने की दिशा में उठाएं ठोस कदम
मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने पर भी चर्चा हुई.
Published : September 25, 2025 at 7:21 AM IST
रांची: रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने खेलों की दुनिया में झारखंड को एक अलग पहचान दिलाई है. इस परिसर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कई खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित उन्नयन (Proposed Upgradation Of Mega Sports Complex) को लेकर उच्चस्तरीय बैठक के दौरान कई निर्देश दिए हैं.
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर दिए गए निर्देश
उन्होंने राजधानी रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के खुलने से यहां के खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्लेटफार्म मिलेगा.
24 सितंबर को झारखंड मंत्रालय में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में खेल विभाग और सीसीएल के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने खेलगांव में मौजूद सभी स्टेडियम की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली.
मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से झारखंड को मिली है अलग पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से झारखंड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है. देश में बहुत कम ही ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर हैं, जहां अलग-अलग खेलों के स्टेडियम एक ही परिसर में अवस्थित हैं. यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित होती आ रही है.
उन्होंने कहा कि ऐसी कई खेल प्रतियोगिताओं का सफल और शानदार आयोजन हम कर चुके हैं. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की हमें निरंतर मेजबानी मिलती आ रही है. ऐसे में हमारे स्टेडियम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी मानकों के अनुकूल होने चाहिए. इसके लिए खेलगांव में स्थित सभी स्टेडियमों में आधुनिक सुविधाओं के साथ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए.
खामियां दूर करने और जरूरतें पूरी करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सालों भर कोई ना कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित होती रहती है. यहां खिलाड़ियों के नियमित प्रैक्टिस की भी व्यवस्था है. ऐसे में इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो, इसके लिए यहां स्थित स्टेडियमों में जो भी खामियां है, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए.
साथ ही खेल आयोजनों को लेकर जो भी जरूरी संसाधनों की जरूरत हो, उसे उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन में अंतर्राष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप आधुनिक तौर- तकनीक और तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए. इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलाइज्ड एजेंसी का सहयोग लें.
बैठक में मुख्य सचिव समेत कई लोग रहे मौजूद
बैठक में विभागीय मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव मनोज कुमार, सचिव अरवा राजकमल, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अभियन्ता प्रमुख संजय कुजूर, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम के महाप्रबंधक अविनाश कुमार दीपक, सीसीएल के सीएमडी एनके सिंह, निदेशक (एचआर ) एचएन मिश्रा, जेएसएसपीएस के सीईओ एनके झा और मास एंड वॉइड एजेंसी के ग्रुप हेड प्रणव कुमार मौजूद थे.
