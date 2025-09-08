ETV Bharat / state

यमुना सफाई में निजी कंपनियों की भूमिका पर मंथन, राजनिवास में हुई अहम बैठक

CSR की भूमिका को लेकर हुआ संवाद उन्होंने बताया कि आज राजनिवास में आयोजित यमुना को पुर्नजीवित करने में सीएसआर की भूमिका को लेकर संवाद हुआ. इसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार समेत कई कॉरपोरेट कंपनियों के लोग शामिल हुए. मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना हमारी मां है, दिल्ली की धड़कन और हमारी सांस्कृतिक- आध्यात्मिक धरोहर है. यमुना को स्वच्छ और जीवनदायिनी रूप में पुनर्जीवित करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. सरकार, कॉर्पोरेट जगत और समाज, सबको मिलकर इसमें भागीदारी निभानी होगी. यह संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ठोस कार्ययोजना और उसके क्रियान्वयन की दिशा में एक अहम कदम है.

यमुना की सफाई की दिशा में दिल्ली सरकार का कदम यमुना की सफाई की दिशा में चल रही कवायद पर सीधी निगरानी केंद्र सरकार की है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कई मुलाकात भी हो चुकी है. आज राजनिवास में हुई बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना नदी को रिवरफ्रंट के तौर पर विकसित करने को लेकर लंबी चर्चा हुई है.

नई दिल्ली: दिल्ली में बीते एक सप्ताह से उफान मार रही यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे चला गया है. मानसून के दौरान ही साल में कुछ दिनों तक यमुना दिल्ली में कल-कल बहती दिखाई देती है. उसके बाद तो प्रदूषित पानी को लेकर ही सुर्खियों में रहती है. दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए कई फैसले लिए गए. इसी कड़ी में कॉरपोरेट कंपनियों से क्या सहयोग मिल सकता है, यह जानने के लिए उपराज्यपाल कार्यालय राजनिवास में अहम बैठक बुलाई गई.

बता दें कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पहले से यमुना की सफाई के लिए गठित हाई लेवल कमेटी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को दे दी गयी. इस दौरान यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए दो अलग-अलग मुख्य समितियां गठित करने का निर्णय विशेष रूप से लिया गया. दिल्ली की सीमा में यमुना बाहरी दिल्ली स्थित पल्ला गांव में प्रवेश करती है और वहां से 44 किलोमीटर सफर कर दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर में जाकर खत्म होती है. यमुना नदी का पानी वजीराबाद तक साफ होता है, मगर उसके बाद (करीब 22 किलोमीटर) से लेकर दिल्ली की सीमा में खत्म होने तक यमुना नदी गंदे नाले के रूप में दिखाई देती है.

केंद्र सरकार के निर्देश पर यमुना नदी के पुनरुद्धार के मामले को लेकर अब केवल दो मुख्य समितियां ही काम करेंगी बाकी सभी को समाप्त कर दिया गया है. दोनों समितियां एक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही गठित की गई है.



दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद यमुना को लेकर लिए गए तीन बड़े फैसले

1. दिल्ली की सीवेज अवसंरचना को सुधारने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है, जिसमें 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) का निर्माण शामिल है.

2. गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट के विकास की योजना बनाई गई है. इस परियोजना के लिए साबरमती रिवरफ्रंट बनाने वाली संस्था के साथ अनुबंध किया गया है. इस परियोजना के तहत नदी के किनारे सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्र का विस्तार व सार्वजनिक उपयोग के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे यमुना नदी का किनारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो.

3. मिलेनियम डिपो के पास 25 हेक्टेयर में एक प्रमुख रिवरफ्रंट, जिसमें केंद्रीय पियाज़ा, टॉपियरी पार्क, शॉपिंग सेंटर और नदी किनारे प्रोमेनेड शामिल हैं. इसके अलावा आईटीओ से पुराना रेलवे ब्रिज तक के आसिता ईस्ट और आसिता वेस्ट क्षेत्रों में जल निकाय, हरित क्षेत्र, इको-ट्रेल्स व पैदल मार्ग बनाए जा रहे हैं. आसिता ईस्ट पार्क को जनता के लिए खोल दिया गया है.

4. निजामुद्दीन से डीएनडी फ्लाईवे तक कालिंदी अविरल व कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र व जैव विविधता को बढ़ावा देंगे. इसके साथ ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास 10 हेक्टेयर में बांस थीम पार्क ‘बांसेरा’ बनाया गया है, जिसमें बांस से बने कैफे, वॉचटावर और कुटिया जैसी सुविधाएं शामिल है.

5. यमुना नदी के सोनिया विहार से जगतपुर ( 4 से 7 किलोमीटर) के बीच एक फेरी व क्रूज सेवा शुरू करने की योजना है. यह सेवा साल में लगभग 270 दिन चलेगी, मानसून के दौरान इसे रोका जाएगा. इस परियोजना के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.



दिल्ली से संबंधित यमुना नदी के महत्वपूर्ण तथ्य

दिल्ली में यमुना करीब 22 किलोमीटर तक बहती है, जो इसकी कुल लंबाई का 2 फीसद है लेकिन 80 फीसद प्रदूषण यहीं होता है.

दिल्ली में यमुना नदी में गिरने वाले 22 में से 18 नाले अत्यधिक प्रदूषित सीवेज ले जाते हैं.

वज़ीराबाद से ओखला के बीच यमुना नदी को मृत माना जाता है, क्योंकि इसमें घुलित ऑक्सीजन नहीं बचती है.

यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण नजफगढ़ नाले के जरिए आता है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है.

दिल्ली में यमुना के किनारे पर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया गया है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बहाल हो सके.

