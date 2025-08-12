रांची: मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कंट्रोल बोर्ड की बैठक कुलपति प्रो. (डॉ.) धर्मेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक आइएमएस सभागार में हुई, जिसमें सत्र 2025–26 के लिए खेल आयोजनों का कैलेंडर, बजट और ट्रायल की रूपरेखा तय की गई.

बैठक में खेल और संस्कृति पर दिया गया जोर

बैठक की शुरुआत में डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहू ने सत्र 2022–25 के खेल और सांस्कृतिक आयोजनों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने विश्वविद्यालय की खेल और कला संस्कृति में हासिल उपलब्धियों का विवरण भी दिया.

कुलपति ने कहा कि झारखंड की पहचान खेल और संस्कृति के जुनून से है. यहां की मिट्टी ने महेंद्र सिंह धोनी और सिल्वानुस डुंगडूंग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जन्म दिया है. यहां की संस्कृति से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है. सफलता केवल डिग्री से नहीं मिलती, इसके लिए शारीरिक फिटनेस भी जरूरी है.

बैठक में कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी कैंपस में एंटीड्रग सेल बनाने, डोपिंग अवेयरनेस बढ़ाने और जिन खेलों में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, उनमें बजट और प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि खेल सलाहकारों की टीम में केवल प्राचार्य ही नहीं, बल्कि खेल प्रशिक्षकों को भी शामिल किया जाए.

उन्होंने कॉलेजों में खेल सुविधाओं को मजबूत करने, बजट में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने, युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने और स्क्रीन टाइम कम करने जैसे सुझाव दिए. साथ ही, विश्वविद्यालय में स्टार्टअप और विज्ञान प्रदर्शनी को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई गई, जिसके लिए सीड ग्रांट की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया.

खेल आयोजन और स्थान की घोषणा

कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स, डॉ. राजेश कुमार गुप्ता ने विभिन्न खेलों के आयोजन और स्थानों की घोषणा की है, जो इस प्रकार है.

हॉकी: बिरसा कॉलेज, खूंटी

फुटबॉल: बेड़ों कॉलेज, गुमला

क्रिकेट (महिला): केओ कॉलेज, गुमला (डोरंडा कॉलेज में मैदान की कमी)

वॉलीबॉल: डोरंडा कॉलेज

कबड्डी (महिला): जेवियर कॉलेज

आर्चरी: सिल्ली कॉलेज

वुडबॉल: मांदर कॉलेज

हॉकी (महिला): बिरसा कॉलेज

खो-खो (पुरुष): जेएन कॉलेज धुर्वा; (महिला) गोस्नर कॉलेज

कबड्डी (पुरुष): टीटीके कॉलेज, बुंडू

वुशू: सिल्ली कॉलेज

बैडमिंटन: निर्मला कॉलेज, रांची

टेबल टेनिस, कराटे: डोरंडा कॉलेज

पावरलिफ्टिंग/कुश्ती: मारवाड़ी कॉलेज

योगा: पीजी, आरयू

जिम्नास्टिक: आरएलएसवाई कॉलेज

बास्केटबॉल: जेवियर कॉलेज, रांची

वुडबॉल: जेएन कॉलेज

जूडो: आरएलएसवाई कॉलेज

हैंडबॉल: केसीबी कॉलेज (महिला) वीमेंस कॉलेज, गुमला

शूटिंग: बिरसा कॉलेज, खूंटी

ताइक्वांडो: आरएलएसवाई कॉलेज

स्विमिंग: खेलगांव, रांची

ताइक्वांडो (महिला): वीमेंस कॉलेज, रांची

कुलपति ने कहा कि सभी कॉलेजों में किसी न किसी खेल का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा. बैठक में सांस्कृतिक समिति के सदस्य सचिव प्रो. सुदेश कुमार साहू, प्रोक्टर डॉ. मुकुंद चंद्र मेहता, डीआर-1 डॉ. प्रीतम कुमार, एफओ डॉ. दिलीप कुमार, डॉ. एस.के. सिंह, वी.सी. महतो, डॉ. राजकुमार शर्मा, पीएफए विभाग की डॉ. नियति कल्प, बिपुल नायक, सुजीत कुमार सहित विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और प्रतिनिधि उपस्थित रहे. मौके पर डीएसडब्ल्यू सुदेश कुमार साहू ने कहा कि यह बैठक विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए जरूरी थी, अब खेल कैलेंडर के तहत तमाम खेल आयोजन होंगे.

