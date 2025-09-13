रांची जिला झामुमो की संयोजक मंडली की बैठक, प्रखंड और पंचायत स्तरीय कमेटी गठन करने का निर्देश
दुर्गा पूजा से पहले रांची जिला में प्रखंड और पंचायत स्तरीय जेएमएम कमेटी का गठन करें. ये निर्देश पार्टी की ओर से दिया गया है.
रांची: झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आज शनिवार को रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयोजक मंडली की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने की. इस बैठक में पार्टी की सांगठनिक समीक्षा करते हुए जेएमएम के सुदृढ़ीकरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई.
दुर्गा पूजा से पहले पंचायत और प्रखंड स्तर पर कमेटी का गठन
रांची जिला के जिन प्रखंडों एवं पंचायतों में अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है. उन सभी जगहों पर दुर्गा पूजा से पहले कमेटी गठित कर लिए जाने का निर्देश केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने दिया. उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में पंचायत स्तर पर कमेटी गठित कर उसकी पूरी जानकारी पार्टी कार्यालय को सौंप दें ताकि केंद्रीय अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जा सके.
सरकार की योजनाओं को भी गांव और जन-जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता
झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि उनके नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार की प्राथमिकता में राज्य की जनता है. आम लोगों को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, महिलाएं कैसे सशक्त हों. इन सबका ख्याल झामुमो नेता हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में चल रही हेमंत सरकार रख रही है.
बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन विकास कार्य और योजनाओं के संचालन के बावजूद भाजपा का काम सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाना रह गया है. ऎसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर यह जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वह सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं बल्कि उनको योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करें.
बैठक में शामिल नेता
इस बैठक मे रांची जिला संयोजक मंडली प्रमुख मुश्ताक आलम, केंद्रीय सदस्य सह जिला संयोजक मंडली सदस्य पवन जेडिया, केंद्रीय सदस्य सह जिला संयोजक मंडली सदस्य अश्विनी शर्मा, जिला संयोजक मंडली सदस्य डॉ. हेमलाल मेहता, जयवंत तिग्गा, बीरू तिर्की, धर्मेंद्र सिंह, नयनतारा उरांव, संध्या गुड़िया, सोनू मुंडा एवं झब्बूलाल महतो शामिल हुए.
