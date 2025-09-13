ETV Bharat / state

रांची जिला झामुमो की संयोजक मंडली की बैठक, प्रखंड और पंचायत स्तरीय कमेटी गठन करने का निर्देश

रांची: झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आज शनिवार को रांची जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयोजक मंडली की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने की. इस बैठक में पार्टी की सांगठनिक समीक्षा करते हुए जेएमएम के सुदृढ़ीकरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई.

दुर्गा पूजा से पहले पंचायत और प्रखंड स्तर पर कमेटी का गठन

रांची जिला के जिन प्रखंडों एवं पंचायतों में अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है. उन सभी जगहों पर दुर्गा पूजा से पहले कमेटी गठित कर लिए जाने का निर्देश केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने दिया. उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में पंचायत स्तर पर कमेटी गठित कर उसकी पूरी जानकारी पार्टी कार्यालय को सौंप दें ताकि केंद्रीय अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जा सके.

सरकार की योजनाओं को भी गांव और जन-जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता

झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि उनके नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार की प्राथमिकता में राज्य की जनता है. आम लोगों को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, महिलाएं कैसे सशक्त हों. इन सबका ख्याल झामुमो नेता हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में चल रही हेमंत सरकार रख रही है.