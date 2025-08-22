ETV Bharat / state

SIR के खिलाफ 26 अगस्त को सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन करेगा INDIA गठबंधन, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला - SIR NOT ALLOWED IN JHARKHAND

शुक्रवार को रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि झारखंड में SIR नहीं होने देंगे.

SIR not allowed in Jharkhand
रांची में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read

रांची: झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुक्रवार शाम रांची के सर्किट हाउस में हुई. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में हुए SIR के आधार पर झारखंड में इसे (SIR) कराने की मंशा के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ यह संदेश दिया जाएगा कि झारखंड की जनता संविधान की आर्टिकल 326 के तहत मिले वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी.

INDIA ब्लॉक के सभी दल मिलकर करेंगे SIR का विरोध

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बैठक के बाद कहा कि विधायक दल की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसकी जानकारी से मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का बयान (Etv Bharat)

जनता को मिले वोट के अधिकार को हम समाप्त नहीं होने देंगे- प्रदीप यादव

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया है, अब केंद्र की भाजपा सरकार, आयोग के साथ मिलकर आम जनता को मिले वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी.

प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान बचाने के लिए उनके नेता राहुल गांधी 'वोट अधिकार यात्रा' पर हैं. ऐसे में हम SIR के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर यह संदेश देंगे कि हम आमजन को संविधान में मिली ताकत को समाप्त नहीं होने देंगे.

ये भी पढ़ें-

चुनाव आयोग झारखंड में कराए SIR, आदिवासी की जमीन बचाने के लिए 24 अगस्त को चलाएंगे हल- चंपई सोरेन

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में SIR का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर गोलमोल जवाब देते नजर आए विधायक प्रदीप यादव

वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने में जुटी झारखंड कांग्रेस, एलईडी वैन बिहार के लिए किया रवाना

रांची: झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुक्रवार शाम रांची के सर्किट हाउस में हुई. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में हुए SIR के आधार पर झारखंड में इसे (SIR) कराने की मंशा के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ यह संदेश दिया जाएगा कि झारखंड की जनता संविधान की आर्टिकल 326 के तहत मिले वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी.

INDIA ब्लॉक के सभी दल मिलकर करेंगे SIR का विरोध

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बैठक के बाद कहा कि विधायक दल की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसकी जानकारी से मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का बयान (Etv Bharat)

जनता को मिले वोट के अधिकार को हम समाप्त नहीं होने देंगे- प्रदीप यादव

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया है, अब केंद्र की भाजपा सरकार, आयोग के साथ मिलकर आम जनता को मिले वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी.

प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान बचाने के लिए उनके नेता राहुल गांधी 'वोट अधिकार यात्रा' पर हैं. ऐसे में हम SIR के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर यह संदेश देंगे कि हम आमजन को संविधान में मिली ताकत को समाप्त नहीं होने देंगे.

ये भी पढ़ें-

चुनाव आयोग झारखंड में कराए SIR, आदिवासी की जमीन बचाने के लिए 24 अगस्त को चलाएंगे हल- चंपई सोरेन

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में SIR का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर गोलमोल जवाब देते नजर आए विधायक प्रदीप यादव

वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने में जुटी झारखंड कांग्रेस, एलईडी वैन बिहार के लिए किया रवाना

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BLOC ON SIRSIR का झारखंड में होगा विरोधINDIA ब्लॉक करेगा SIR का विरोधकांग्रेस नेता प्रदीप यादवSIR NOT ALLOWED IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.