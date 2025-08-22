रांची: झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुक्रवार शाम रांची के सर्किट हाउस में हुई. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में हुए SIR के आधार पर झारखंड में इसे (SIR) कराने की मंशा के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ यह संदेश दिया जाएगा कि झारखंड की जनता संविधान की आर्टिकल 326 के तहत मिले वोट के अधिकार को खत्म नहीं होने देगी.

INDIA ब्लॉक के सभी दल मिलकर करेंगे SIR का विरोध

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बैठक के बाद कहा कि विधायक दल की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसकी जानकारी से मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का बयान (Etv Bharat)

जनता को मिले वोट के अधिकार को हम समाप्त नहीं होने देंगे- प्रदीप यादव

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया है, अब केंद्र की भाजपा सरकार, आयोग के साथ मिलकर आम जनता को मिले वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी.

प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान बचाने के लिए उनके नेता राहुल गांधी 'वोट अधिकार यात्रा' पर हैं. ऐसे में हम SIR के खिलाफ विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर यह संदेश देंगे कि हम आमजन को संविधान में मिली ताकत को समाप्त नहीं होने देंगे.

ये भी पढ़ें-

चुनाव आयोग झारखंड में कराए SIR, आदिवासी की जमीन बचाने के लिए 24 अगस्त को चलाएंगे हल- चंपई सोरेन

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में SIR का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर गोलमोल जवाब देते नजर आए विधायक प्रदीप यादव

वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने में जुटी झारखंड कांग्रेस, एलईडी वैन बिहार के लिए किया रवाना