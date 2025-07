ETV Bharat / state

टॉर्च जलाकर पीसीसी अध्यक्ष ने ली बैठक, जानिए क्यों - MEETING IN TORCH LIGHT

टॉर्च की रोशनी में बैठक ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 2, 2025 at 7:38 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 8:50 AM IST 4 Min Read

धमतरी: 7 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा है. खड़गे रायपुर में बड़ी जनसभा करेंगे. इसी की तैयारी को लेकर मंगलवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने धमतरी पहुंचे. राजीव भवन में कांग्रेस की मीटिंग का आयोजन हुआ. जिसमें शामिल होने जिलेभर के कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे. लेकिन कांग्रेस भवन का नजारा काफी दिलचस्प था. टॉर्च की रोशनी में बैठक: धमतरी के राजीव भवन में पीसीसी चीफ की बैठक के दौरान बार बार लाइट गुल हो रही थी. पहले तो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बिजली आने का इंतजार किया. लेकिन जब बिजली नहीं आई तो दीपक बैज ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर मीटिंग ली. सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मोबाइल निकाले और उसका टार्च जलाकर अपने नेता की बात सुनी. टॉर्च की रोशनी में पीसीसी चीफ की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh) बीजेपी सरकार पर बरसे पीसीसी चीफ: मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा "अब पूरी सरकार ही अंधेरे में है और यह सच्चाई है. क्योंकि यह सरकार भगवान भरोसे चल रही है. नाम विष्णु है लेकिन काम उल्टा है. इस सरकार में बिजली तो ऐसे आंख मिचौली खेल रही है जैसे कि यह सरकार जनता के साथ खेल रही है. इसलिए हम लोग अंधेरे में बैठकर ही चर्चा कर रहे थे, टॉर्च जलाकर चर्चा कर रहे थे." उन्होंने आगे कहा कि बिजली भी साय साय चली गई. इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, जनता त्रस्त है. इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है वह सफल रहेगा. प्रदेश की जनता उब चुकी है.

Last Updated : July 2, 2025 at 8:50 AM IST