मेरठ के सूरजकुंड पार्क का होगा कायाकल्प, दिल्ली हाट की तर्ज पर होगा डेवलप, स्थानीय उत्पाद को मिलेगा मंच

सूरजकुंड पार्क को डेवलप करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है.

मेरठ के सूरजकुंड पार्क का होगा कायाकल्प.
मेरठ के सूरजकुंड पार्क का होगा कायाकल्प. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 8:00 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 8:22 PM IST

मेरठ : सूरजकुंड मार्केट देशभर में खेल के उत्पादों की बड़ी मंडी के तौर पर जाना जाता है. ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित करने की योजना है. इससे मेरठ के हुनर, कला और यहां के परंपरागत उत्पादों को एक मंच मिल सकेगा. आईए जानते हैं क्या है पूरी योजना.

शहर के बीच में बने ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क को मेरठ का दिल कहा जाता है. सूरजकुंड पार्क को डेवलप करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि पार्क के पुनर्विकास के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर मेरठ 2025 में शामिल किया है.

दिल्ली हाट की तर्ज पर डेवलप होगा सूरजकुंड पार्क. (Video Credit; ETV Bharat)

पूरे साल होगी हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री : सूरजकुंड पार्क को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. विशेष रूप से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए यहां एक ही जगह पर स्थायी स्टॉल होंगे और विशेष प्लेटफार्म बनाए जाएंगे. यहां पूरे साल जिले के हुनरमंद हस्तशिल्प आर्टिस्ट के लिए अपने उत्पादों की बिक्री करने का अवसर मिल सकेगा. शहर को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी यहां एंफीथियेटर बनेगा, जिसमें बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर लोककला और शास्त्रीय नृत्य समेत संगीत से जुड़े आयोजन भी हो सकेंगे.

लगेगा वाटर कर्टन प्रोजेक्शन : वीसी संजय मीना ने बताया कि 30 करोड़ का बजट इसके लिए निर्धारित किया जा चुका है. मेरठ के मंडलायुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो चुकी है. पार्क में स्थित तालाब वाले क्षेत्र में म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर वाटर कर्टन प्रोजेक्शन की स्थापना भी की जाएगी, जहां अपने तरह की अनूठी पानी के पर्दे पर प्रस्तुति भी लोगों को देखने को मिल सकेगी.

हाट से होकर जाएगा पार्क का रास्ता : संजय मीना ने बताया, मेरठ की सांस्कृतिक पहचान को लोग औऱ नजदीक से जान सकेंगे. साथ ही स्थानीय कारीगरों को नया बाजार मिलेगा. पार्क का जो मुख्य रास्ता होगा वह भी हाट के मध्य से होकर जाएगा. जिससे जो भी लोग यहां आएं उन्हें यहां के बने तमाम उत्पाद औऱ यहां की हर चीज देखने को मिले औऱ अगर वह खरीदना चाहें तो खरीद भी सकेंगे.

फिलहाल मूल उद्देश्य यही है कि मेरठ की सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखने के साथ स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों के हुनर को आने वाले लोग परख सकें और खरीद सकें, जिससे मेरठ को और भी पहचान मिल सके.

यह भी पढ़ें : संभल कल्कि महोत्सव में शिक्षा विभाग के कर्मचारी की मौत, अचानक जमीन पर गिरे, डॉक्टर ने बचाने के लिए दी सीपीआर

