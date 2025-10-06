ETV Bharat / state

मेरठ के सूरजकुंड पार्क का होगा कायाकल्प, दिल्ली हाट की तर्ज पर होगा डेवलप, स्थानीय उत्पाद को मिलेगा मंच

मेरठ के सूरजकुंड पार्क का होगा कायाकल्प. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : सूरजकुंड मार्केट देशभर में खेल के उत्पादों की बड़ी मंडी के तौर पर जाना जाता है. ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित करने की योजना है. इससे मेरठ के हुनर, कला और यहां के परंपरागत उत्पादों को एक मंच मिल सकेगा. आईए जानते हैं क्या है पूरी योजना. शहर के बीच में बने ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क को मेरठ का दिल कहा जाता है. सूरजकुंड पार्क को डेवलप करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि पार्क के पुनर्विकास के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर मेरठ 2025 में शामिल किया है. दिल्ली हाट की तर्ज पर डेवलप होगा सूरजकुंड पार्क. (Video Credit; ETV Bharat) पूरे साल होगी हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री : सूरजकुंड पार्क को दिल्ली हाट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. विशेष रूप से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए यहां एक ही जगह पर स्थायी स्टॉल होंगे और विशेष प्लेटफार्म बनाए जाएंगे. यहां पूरे साल जिले के हुनरमंद हस्तशिल्प आर्टिस्ट के लिए अपने उत्पादों की बिक्री करने का अवसर मिल सकेगा. शहर को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी यहां एंफीथियेटर बनेगा, जिसमें बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर लोककला और शास्त्रीय नृत्य समेत संगीत से जुड़े आयोजन भी हो सकेंगे.

