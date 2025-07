ETV Bharat / state

मामूली कहासुनी में चाकू से काट दिया युवक का गला, हत्यारोपी फरार - MURDER IN MEERUT

ऋतिक. फाइल फोटो ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 30, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 9:23 AM IST 4 Min Read

मेरठ/कुशीनगर : परतापुर थाना क्षेत्र में ऋतिक नाम के एक युवक की चाकूओं से गोदकर देर शाम हत्या कर दी गई. घटना से क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई और माहौल तनाव पूर्ण हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के तीन थानों की फ़ोर्स तैनात की गई है. वहीं कुशीनगर में डोल जुलूस के दौरान चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है. देखें ; मेरठ और कुशीनगर में हत्या. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर के जसवंतपुरा में ऋतिक के परिवार की मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र में शिव हरी टैंट हाउस नाम से दुकान है. ऋतिक शादी विवाह आदि फंक्शन के लिए टेंट उपलब्ध कराने काम करता था. मंगलवार देर शाम गांव के राजपाल सिंह का बेटा रोहित कुछ युवकों के साथ टेंट का सामान लौटाने आया था. सामान लौटाने के दौरान रोहित और कुछ अन्य युवकों से कुर्सी रखने को लेकर कहासुनी हो गई. लोगों को समझाते पुलिसकर्मी. (Photo Credit : ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक टेंट कारोबारी हरीश ने सामान लेकर आए रोहित से लेबर न होने का हवाला देते हुए कुर्सियों को अंदर गोदाम में रखने के लिए कहा था. इस बात पर कहासुनी हो गई. कहासुनी बढ़ने पर सूचना टेंट कारोबारी के घर तक पहुंच गई. सूचना के बाद हरीश का छोटा भाई ऋतिक दुकान पर पहुंचा तो रोहित ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया. जिससे उसकी गर्दन कट गई और खून बहने लगा. जिसके बाद हत्यारोपी रोहित ओर उसके साथी वहां से फरार हो गए. परिजनों ने घायल अवस्था में ऋतिक को नजदीक एक निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, लेकिन डाक्टरों ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया.

मेरठ/कुशीनगर : परतापुर थाना क्षेत्र में ऋतिक नाम के एक युवक की चाकूओं से गोदकर देर शाम हत्या कर दी गई. घटना से क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई और माहौल तनाव पूर्ण हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के तीन थानों की फ़ोर्स तैनात की गई है. वहीं कुशीनगर में डोल जुलूस के दौरान चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है. देखें ; मेरठ और कुशीनगर में हत्या. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर के जसवंतपुरा में ऋतिक के परिवार की मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र में शिव हरी टैंट हाउस नाम से दुकान है. ऋतिक शादी विवाह आदि फंक्शन के लिए टेंट उपलब्ध कराने काम करता था. मंगलवार देर शाम गांव के राजपाल सिंह का बेटा रोहित कुछ युवकों के साथ टेंट का सामान लौटाने आया था. सामान लौटाने के दौरान रोहित और कुछ अन्य युवकों से कुर्सी रखने को लेकर कहासुनी हो गई. लोगों को समझाते पुलिसकर्मी. (Photo Credit : ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक टेंट कारोबारी हरीश ने सामान लेकर आए रोहित से लेबर न होने का हवाला देते हुए कुर्सियों को अंदर गोदाम में रखने के लिए कहा था. इस बात पर कहासुनी हो गई. कहासुनी बढ़ने पर सूचना टेंट कारोबारी के घर तक पहुंच गई. सूचना के बाद हरीश का छोटा भाई ऋतिक दुकान पर पहुंचा तो रोहित ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया. जिससे उसकी गर्दन कट गई और खून बहने लगा. जिसके बाद हत्यारोपी रोहित ओर उसके साथी वहां से फरार हो गए. परिजनों ने घायल अवस्था में ऋतिक को नजदीक एक निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया, लेकिन डाक्टरों ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया. युवक की हत्या के बाद आक्रोशित महिलाएं. (Photo Credit : ETV Bharat) युवक की हत्या के बाद तैनात पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat) महिलाएं और पुरुष सड़क पर उतरे : ऋतिक की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र होने हो गये और हत्योरोपी का घर घेर लिया. गुस्साई भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं. ऋतिक के पिता रामनिवास ने बताया कि उनका बेटा किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था. बहरहाल हत्याकांड के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है. हत्यारोपी परिवार के खिलाफ गांव में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लोगों को आक्रोश को देखते हुए आसपास के तीन थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है. हत्यारोपी फरार और उसके घर के अधिकांश लोग फरार हैं. हत्यारोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सागर कुमार. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat) कुशीनगर में डोल जुलूस के दौरान चाकूबाजी, एक युवक की मौत





पड़रौना थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात डोल जुलूस के दौरान फरमाइशी गीत बजाने के विवाद में चाकूबाजी हो गई. इसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जंगल चौरिया और शहर के इंदिरा नगर कॉलोनी के युवकों के बीच तीन-चार दिनों से किसी बात पर विवाद चल रहा था. नागपंचमी के अवसर पर मंगलवार को दरबार रोड स्थित छुछिया गेट के पास डोल जुलूस निकाला जा रहा था. जिसमें युवक डांस कर रहे थे. इसी दौरान गाने की फरमाइश को लेकर युवकों में तकरार हो गई. इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया. जिसमें सागर कुमार के पेट और अंशुमान पटेल की पीठ पर चाकू लगा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां सागर की मौत हो गई.



कोतवाल हर्षवर्धन सिंह के अनुसार घटना मंगलवार रात 9:30 बजे जटहां रोड पर हुई. सागर कुमार राधा कृष्ण काॅलोनी का रहने वाला था. घायल अंशुमान पटेल भटवलिया का निवासी है. मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में हत्या का बदला हत्या! जमानत पर छूटकर आए हत्यारोपी को गोलियों से भूना यह भी पढ़ें : बाराबंकी में मेडिकल स्टोर संचालक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, बचाने पहुंचे दिव्यांग को भी पीटा

Last Updated : July 30, 2025 at 9:23 AM IST