ETV Bharat / state

पति से झगड़े के बाद महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस पहुंचने पर सामने आई चौंकाने वाली बात

मेरठ : पति से झगड़ा करने के बाद आत्मघाती कदम उठाने जा रही महिला की जान डायल 112 की टीम ने सूझबूझ और सतर्कता से बचा ली. महिला ससुरालियों की मारपीट और पति से झगड़ने से आजिज होकर आत्मघाती कदम उठाने जा रही थी. पुलिस टीम ने महिला और उसके पति को समझा कर समझौता करा दिया है.

ब्रहमपुरी सीओ सौम्या अस्थाना ने बताया कि घटना मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र की है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि थाना क्षेत्र के अछरौडा मोड के नजदीक के मुस्लिम परिवार रहता है. गुरुवार शाम पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े के बाद पति घर के बाहर चला गया. इसी दौरान महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या का प्रयास करने लगी. इसी दौरान महिला की भतीजी ने खिड़की से देख लिया तो उसने शोर मचा दिया.



भतीजी के शोर मचाने पर घर की दूसरी महिलाएं मौके पर पहुंचीं और दरवाजा खोलने की प्रयास किया, लेकिन महिला ने दरवाजा नहीं खोला. इसी दौरान किसी ने डायल 112 पर कॉल कर दिया. इसके बाद पीआरवी टीम मौके पर पहुंची और अंदर से बंद दरवाजे तोड़ कर महिला को बाहर निकाला. महिला ने बताया कि उसकी शादी को दो साल हो चुके हैं. वह अपने पति, भतीजी और सास, ससुर के साथ किराए के मकान में रहती है. पति, सास, ससुर उसे घर से निकालने की कोशिश में मारपीट और प्रताड़ित करते हैं. इसी से आजिज होकर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की.